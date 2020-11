Selección Peruana: prensa italiana elogia el debut de Gianluca Lapadula

Perú cayó 2-0 ante Chile por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, la prensa italiana no dudó en destacar el ingreso de Gianluca Lapadula en la segunda mitad del partido y esperan que el ítalo-peruano sea titular en el partido frente a la Selección Argentina.

"El debut de Gianluca esta noche Lapadula con la selección nacional de Perú. Una pieza de calidad y ante Argentina podría arrancar el titular en el ataque del Blanquirroja. En Perú ya es Lapa-manía: todo el mundo está loco por el Braveheart de los Andes", indica el reconocido comunicador Nicolò Schira mediante Twitter.

Asimismo, otro colega de profesión indicó que espera verlo de titular en la próxima fecha. "Vidal es el gran protagonista del partido entre Chile vs Perú: doblete que vale el triunfo de la Roja. Solo unos diez minutos para Sánchez , magullado. En Perú, el debut de Lapadula con 9: media hora de calidad y un gol cerrado. Podría jugar de titular contra Messi", expresó en la misma red social.

Recordemos que, a los 60' minutos del compromiso Ricardo Gareca mando al futbolista del Benevento de la Serie A italiana al campo, reemplazando a Raúl Ruidíaz. No obstante, el delantero no pudo hacer mucho y no cambio el resultado final.

La Selección Peruana juega frente a su similar de Argentina el próximo martes 17 de noviembre y deberá ganar obligatoriamente para seguir con la ilusión intacta de llegar a Qatar 2022, de lo contrario la situación se le complicaría demasiado. Hasta la fecha, la 'Blanquirroja' tiene 1 punto en tres jornadas y se ubica antepenúltima en el proceso clasificatorio.