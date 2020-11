Perú vs Argentina: Renuncia de Merino fue clave para obtener garantías

La crisis político-social que viene atravesando el país puso en peligro la organización del partido Perú vs Argentina por la cuarta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Las máximas autoridades de FIFA y Conmebol pusieron atención a las protestas pacíficas en la lucha por la democracia que dejaron un trágico saldo de dos fallecidos y decenas de desaparecidos por la represión policial.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, se comunicó ayer personalmente con Agustín Lozano -titular de FPF- para conocer al detalle la realidad del Perú y exigir las garantías para que el encuentro se realice sin inconvenientes. La respuesta de Videna fue esperar a la tarde hasta tener un panorama más claro.

La renuncia de Manuel Merino a la Presidencia de la República y la continuidad -por ahora- de los Ministros de Estado viabilizó las gestiones para el viaje de la albiceleste (hoy debe aterrizar en suelo nacional a las ocho de la noche) y la realización del partido en el Estadio Nacional de Lima.

Cabe señalar que FPF ya había presentado con antelación la solicitud de las garantías respectivas. Solo un vacío de poder en el Ministerio del Interior y la agudización de las protestas en las calles podía aumentar las posibilidades de postergar el encuentro por motivos de fuerza mayor.

Conmebol dio la salida de jugar mañana mismo en otro país, Chile y Ecuador asomaron como alternativas de sedes alternas, pero logísticamente era imposible. Desde San Luis indicaron que el Perú vs Argentina va.

Claves del Perú vs Argentina

Garantías: Conmebol y AFA presionaron a FPF para que garanticen la seguridad del plantel albiceleste.

Antecedentes: La crisis política y social de Chile en el 2019 obligó a cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores. Se jugó en Lima.

Cambio de localía: Conmebol sugirió que el Perú vs Argentina se juegue en otro país. Ecuador y Chile asomaron como posibilidades.

Referentes de la selección se pronunciaron

Paolo Guerrero: "Estoy muy consternado por todo lo que está sucediendo en mi país, lamentamos la pérdida de vidas y personas desaparecidas”.

Jefferson Farfán: "Nunca dejemos de luchar, nunca dejemos de creer en que todos juntos podremos lograr que el Perú salga adelante a pesar de la adversidad”.

Renato Tapia: "¿Se dan cuenta lo que somos capaces? Ahora, se viene lo mas complicado, asumir el cargo alguien con los huevos suficientes para que esto cambie”.

Edison Flores: “Muchas personas me dirán´zapatero a tu zapato’, ‘tú qué sabes si solo eres de fútbol’. No me digan que no hable, no saben qué dolor se siente”.