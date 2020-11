Selección Peruana: lo más resaltante de la conferencia de Juan Carlos Oblitas

Juan Carlos Oblitas brindó una conferencia de prensa este lunes donde tocó la actualidad de la Selección Peruana en estas Eliminatorias Qatar 2022. El directivo no se cayó nada y habló sobre la continuidad de Ricardo Gareca, el bajo rendimiento de los jugadores, la impresión que dejó Gianluca Lapadula y como afrontará la Bicolor el resto del torneo eliminatorio.

Declaraciones de Juan Carlos Oblitas

“Lo ideal era jugar en mejores ligas, pero hay jugadores de otras selecciones que juegan en la MLS y que rinden. Un jugador de fútbol llega a los 35 años y empieza a jubilarse. EL jugador muchas veces prima la parte económica porque las oportunidades no se dan. Hay que pensar en el ser humano y este tiene la idea que sino arreglo acá después no tienes como jubilarte”

“Estamos buscando excusas fuera del fútbol. Seamos conscientes que esto que pasó es por el nivel futbolístico. Hay que recordar como empezamos en la selección. Ricardo tiene toda la sapiencia para hacerlo. De acá en más necesitamos hombres, necesitamos temperamento, para volver a ser el equipo que fuimos”.

Sobre los cambios que hay que hacer: “El camino es confiar en los jugadores que están en la selección. Ya dejemos de lado que somos mundialistas. Fuimos al mundial luego de 36 años, nos dieron una alegría enorme pero ahora estamos con cuatro partidos y un solo punto. Si somos mundialistas demostremos que lo somos. El camino es que este grupo vuelva a su autenticidad. Si ganamos y perdemos es otra cosa. Es la solución a esto. Las eliminatorias son más que complicadas, pero tenemos que volver a ser ese equipo competitivo que hasta hace poco fuimos”.

Sobre el viaje de Gareca: “Ricardo Gareca todavía no ha viajado, pero va viajar en la próxima semana. Él ahora está reunido con su comando técnico y va seguir conversando con las partes para ver soluciones. Necesita ver a la familia y no olvidemos que Ricardo Gareca está en Perú desde marzo. Necesita de su familia, le hará mucho bien y seguramente la próxima semana debe estar viajando”.

Sobre la ausencia de Paolo: “Paolo y Jefferson nos hicieron falta. Paolo tuvo una labor de capitán de la selección y lo hizo muy bien. Jefferson igual y son futbolistas de gran jerarquía que todas las selecciones lo tiene. Es posible que no haya afectado su ausencia.

“Suplantar a Paolo y Jefferson no es fácil. Toquemos madera para que en marzo podamos contar con ellos y ampliar el universo de jugadores”.

"Ahora Lapadula habló con Ricardo, tuvo sus papales y entonces Gareca lo llamó. Va ser un jugador importante para la selección por su capacidad y por sus deseos de jugar. Va servir y mucho. En su momento no era elegible y ahora que tiene los papeles peruanos, se le llamó y Ricardo decidió llamarlo. Hemos tenido la mala suerte que hemos tenidos dos partidos chatos, pero va ser un jugador más que importante".

Sobre el hijo de Lozano: “Hay una comisión organizadora que tiene que responder sobre el tema. Yo puedo responder por los jugadores. Tapia estaba volando en ese momento y ya no pudo asistir. Y en el caso de ‘Canchita’ pidió tarde permiso y ya no se pudo hacer las gestiones porque tenía que pasar las pruebas moleculares y todo eso”.

“La solución para nosotros que los equipos profesionales deban tener la obligación de tener equipos sub-17, sub-20 y torneo de reservas. Esa es la solución para que el universo de jugadores crezca para la selección. Ahora, hemos tenido la mala fortuna de vivir esta pandemia que nos afectó el trabajo de menores. Dios quiere que lo podremos retomar el próximo año”.

“Hay cosas que hemos conversado con Ricardo y como ustedes comprenderán hay cosas que no se pueden hacer públicas y si alguien lo tiene que hacer en su momento es Gareca. Yo tengo que calmar las aguas en el tema deportivo. El técnico tiene el apoyo de la federación desde hace mucho tiempo. El trabajo de él habla por sí solo y nosotros no tenemos que estar ofreciendo apoyo. Si Ricardo toma las decisiones de haber cambios, tiene el apoyo de toda la gente de la FPF”.

“Hay que dejar trabajar al líder de esta selección que hasta hace poco nos dieron tantas alegrías. No se olviden de eso. Hay algunos que parecen haber sacado los pies de la tierra y hay que encausarlos. Nosotros tenemos que seguir luchando tan igual que fue la anterior Eliminatoria”.

Sobre nuevos jugadores en la Selección: “No hay Fechas FIFA, no se pueden jugar partidos amistosos. Hasta el momento no se ha evaluado hacer microciclos. Hay que ver cuando se reinicia y como se va jugar el próximo año así que no nos adelantemos a esto”.

“Lapadula ha venido y se ha comportado como un excelente profesional, con una gran sencillez que ha caído muy bien al grupo. Pero acá tenemos la costumbre poco sana de querer hacer ídolos antes de jugar.Lo he visto poco, pero sé que entró bien al grupo de la Selección. Gianluca nos va servir y mucho, Ricardo está convencido de esto”.

"Los jugadores libres de pronunciarse individualmente, pero a nivel de grupo no. Lamento mucho lo ocurrido en el Perú que terminó con la muerte de dos chicos, pero nosotros tenemos que tener cuidado con cómo nos pronunciamos. En su momento lo veremos así como algunos otros que ameritan verse".

Sobre Juan Cominges: “El coach de la selección, como mucha gente que trabaja en el cuerpo auxiliar del comando técnico se debe a Gareca. Se han hablado muchas cosas y eso no lo hablé con Ricardo Gareca que eran muchos más importantes. Pero este tema se va hablar más adelante. Hubo una reunión, es cierto, algo desprolija, pero eso lo veremos adelante. Pero hay que aclarar algo, la selección no ha perdido por haberse reunido sobre ideales políticos. En la FPF no vamos a impedir que los jugadores tomen posición política. Pero en este momento no perdimos por eso y lo ha dicho Ricardo Gareca y no por esta reunión que se dio previo al duelo con Chile".

“No solo ha pasado con Argentina (mal partido) sino con Chile. Hay una cierta desazón, me ha tocado vivir esa situación. Ricardo Gareca continúa en la Selección Peruana porque tiene la fortaleza y el respaldo de los jugadores que es lo más importante. Estoy convencido que la persona idónea para salir de este mal momento es Ricardo Gareca”.

“Con Ricardo hemos conversado mucho la semana pasada. ¿Qué significa hacer cambios? Jugadores, todos el equipo o decir que ya no sirven para la Selección. Hay que tener cuidado con eso. Hemos pasado momento igual de duros que este en las Eliminatorias pasadas y Ricardo con su comando técnico tuvo la chance de revertir esta situación. Lo que queda claro que las decisiones que tome Gareca van a tener el firme apoyo de todos en la FPF”.

- Arranca la conferencia.

La previa

Se espera que Juan Carlos Oblitas haga un balance de lo que fue estas primeras cuatro fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, donde el equipo de Ricardo Gareca apenas consiguió un punto producto del empate en Asunción contra Paraguay. El resto fueron derrotas: ante Brasil, Chile y Argentina.

En Videna existe una total confianza en que se puede remontar en las Eliminatorias, pues faltan aún 15 jornadas. La próxima fecha FIFA es clave para sumar 6 puntos. Los rivales de Perú es Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima.

Hace unos días atrás, el titular de la FPF no dudó en respaldar a Ricardo Gareca por este mal inicio en las Eliminatorias. "Soy testigo del trabajo de los jugadores y de la molestia que les produce la derrota. Quiero decir que la fe está intacta y que es una nueva oportunidad de demostrar que son un grupo de mucha calidad que sabe sobreponerse a las adversidades"

