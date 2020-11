Selección Peruana: Ormeño está en planes de Gareca para enfrentar a Bolivia y Venezuela

Santiago Ormeño sería una de las grandes novedades en la convocatoria de marzo para los partidos ante Bolivia y Venezuela. El comando técnico de la selección peruana mantiene comunicación constante con Juan Reynoso, DT de Puebla y estratega del delantero, quien cumpliría su sueño de defender la Blanquirroja.

Fuentes de la “Sele” señalaron a LÍBERO que es muy probable que Ricardo Gareca convoque a Ormeño en marzo para ampliar el universo de delanteros pensando en la Copa América 2021 y en los siguientes procesos clasificatorios.

Cabe señalar que Santiago Ormeño y el “Cabezón” Reynoso se encuentran disputando los cuartos de final de la Liga MX y sueñan con el título. Su equipo viene de derrotar 2-1 a León FC de Pedro Aquino y mañana en la revancha buscarán el pase a la semifinal.

Ormeño se sumaría a la nueva camada de delanteros que visten la Blanquirroja como Gianluca Lapadula, Aldair Rodríguez, Matías Succar y Alex Valera. El comando técnico ya está viendo alternativas ante la veteranía del capitán Paolo Guerrero y las lesiones constantes de Jefferson Farfán.

De otro lado, antes de viajar a Argentina para reencontrarse con su familia, Ricardo Gareca se reunirá con el directorio de la FPF en Videna para presentar su balance del año y ratificar el compromiso de clasificar al Mundial Qatar 2022.

La directiva que encabeza Agustín Lozano escuchará al “Tigre” y ofrecerá todo su apoyo logístico y económico para que la selección peruana trabaje pensando solo en el objetivo. Al no haber fecha FIFA disponible, el equipo no jugará amistosos internacionales, pero el comando técnico continuará monitoreando a los jugadores y no se descarta una gira de visitas.