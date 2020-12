“Cueva no se ha disculpado y no creo que haya perdón”, disparó técnico del Malatyaspor

Luego de disputar las fechas dobles de noviembre con la Selección Peruana, Christian Cueva regresó a Turquía para integrarse a los trabajos de su equipo el Yeni Malatyaspor. Sin embargo, tras unos días de entrenamiento, la directiva del club y su entrenador decidieron separar al jugador nacional por una indisciplina no revelada.

Tras ello, el ex Alianza Lima, San Martín, entre otros, viene entrenando por su parte para mantener su forma física a la espera que su situación se resuelva. Pero esto parece que no llegaría muy pronto luego de las más recientes declaraciones del técnico Hamza Hamzaoglu.

“No se disculpó, y no hay necesidad de disculparse después de este tiempo. No me gustan las grandes charlas, pero no creo que haya perdón”, señaló para el medio Radyo Gol de Turquía. Con estas palabras, la suerte de ‘Aladino’ parece echada en el Malatyaspor.

Así fue el cortocircuito entre Hamza Hamzaoglu y Christian Cueva

Al parecer, a Hamza Hamzaoğlu no le gustó nada el comportamiento que tuvo el futbolista nacional en el último encuentro del equipo antes de la Fecha FIFA. ‘Aladino’ fue cambiado antes de finalizar el primer tiempo, al ver su número en la paleta se negó a salir del campo y tras unos segundos de tensión finalmente lo hizo para luego ir raudamente a los camerinos.

Tras este hecho, su esposa y el propio futbolista nacional reaccionaron a través de su cuenta de Instagram rechazando la conducta del entrenador. Esto podría haber sido la gota que derramó el vaso en la interna del Malatya que se abstuvo de tomar una decisión ya que Christian Cueva viajó al Perú para jugar las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Qatar 2022.