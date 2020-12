Zambrano: “Me gustó que Lapadula le puso mucha entrega. Sé que nos servirá de mucho” – VIDEO

Uno de los jugadores que no pudo estar en la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 con la Selección Peruana fue Carlos Zambrano. Al estar sancionado, el central de Boca Juniors quedó al margen de la ‘Blanquirroja’.

Sin embargo, Zambrano siguió de cerca a la Selección Peruana desde Argentina y también dio su punto de vista sobre el llamado de Gianluca Lapadula. Más allá de que no pudo anotar, el ‘León’ manifestó que el aporte del jugador del Benevento será vital.

“Sinceramente, me sorprendió. Todo fue tan rápido. Ya se especulaba como tres o cuatro años de que podía llegar, muchas cosas pasaban. Que él sí, que él no… hasta que se pudo dar. Me gustó mucho, me sorprendió mucho”, fue lo primero que declaró Zambrano en una entrevista para el programa ‘Más vale tarde’ de Latina.

Luego, el defensor de Boca Juniors agregó lo siguiente: “En mi persona, tengo una opinión distinta. No sé cuál será la opinión de otras personas, pero a mí me gustó que le puso mucha entrega por más que las cosas no le fueron bien al equipo. Él se sacrificó mucho y sé que nos puede servir mucho”.

El tema no acabó allí y Zambrano dijo que será una opción más en ataque. “Está Paolo Guerrero, está Ruidíaz y con Lapadula nos va a servir mucho. El jugador que venga y sea del país que sea, y venga a vestir la camiseta de la selección, es bienvenido y se le va a tratar como a un hermano".

Por último, el defensor de la Selección Peruana aclaró malos entendidos: “Lo que la gente decía eso de la argolla, del egoísmo, es una mentira. Cada compañero que llega a la selección, sea nuevo o antiguo, no se imaginan la familia que somos. Lo bien que la pasamos dentro. Yo no lo he podido conocer, pero en su momento lo haré".