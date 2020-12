Claudio Pizarro sobre Raúl Ruidíaz: “Ha perdido confianza en la selección”

La Selección Peruana ha sufrido en ofensiva en los últimos meses tras la lesión de Paolo Guerrero y si bien Raúl Ruidíaz es un experimentado dentro del plantel, su presencia no ha sido tan determinante. Respecto al caso, Claudio Pizarro, que también fue referente de ataque en la ‘bicolor’, analizó lo que viene ocurriendo.

“Es evidente que el fútbol es de momentos y de situaciones. Creo que cuando Raúl Ruidíaz ha estado en la Selección Peruana las cosas no le han salido bien, pero creo que es un buen jugador”, fueron las palabras del histórico goleador de la Bundesliga durante una entrevista con el programa Más vale tarde.

De la misma forma, resaltó las cualidades futbolísticas de la ‘Pulga’ en el fútbol extranjero, dado que ha sabido hacerse un nombre a punta de goles a nivel de clubes, tanto en la Liga MX como en la MLS. “Ruidíaz ya ha demostrado en su equipo que las cosas le pueden salir muy bien”, añadió Claudio Pizarro.

Además, el ya retirado futbolista mencionó que esta situación ya ha sido vivida en el paso por otros delanteros. “Le ha pasado a Flavio Maestri y a muchos otros. Cada vez que no hacen gol o las cosas no salen bien, se señala al delantero como culpable y cuestionan porqué hace bien las cosas afuera y no aquí”, resaltó.

No obstante, no todo es malo dado que hay un detalle que podría ser de vital importancia para que el delantero empiece a anotar. “Esto es un tema de confianza, porque cuando viene a la Selección Peruana parece que la perdió, pero ya el arco se le abrirá y las cosas mejorarán”, sentenció Claudio Pizarro.

¿Cuántos goles tiene Raúl Ruidíaz en la Selección Peruana?

Raúl Ruidíaz es un habitual convocado en la Selección Peruana desde que Ricardo Gareca es el entrenador, a pesar de su mínimo aporte goleador. A lo largo de sus 47 presentaciones vistiendo la ‘bicolor’, el delantero del Seattle Sounders solo anotó 4 goles. La última vez que lo hizo fue el 25 de marzo de 2016, en el 2-2 con Venezuela.