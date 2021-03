Tiene de ídolo al ‘Topo Gigio’: Sergio Peña reveló su admiración por Juan Román Riquelme

Sergio Peña se ha convertido en uno de los jugadores de la Selección Peruana con mejor presente en lo que va de este 2021. Y es que el jugador nacido en Alianza Lima se afianzó como titular en el Emmen, equipo donde es pieza clave a pesar de su complicada posición en la tabla de la Eredivisie.

Por ello, los fanáticos del equipo de todos esperaban con muchas ansias verlo en la fecha doble de marzo de las Eliminatorias Qatar 2022 ante Bolivia y Venezuela. Lamentablemente, Conmebol y FIFA decidieron postergar estas jornadas dobles debido a la coyuntura que vive el mundo por la pandemia de la COVID-19.

La incómoda posición de la Bicolor en la tabla de las Clasificatorias no es un problema mínimo para Sergio Peña quien aseguró que la interna del combinado patrio está mentalizada en remontar el mal inicio en el torneo.

"Esta situación preocupa, pero no me parece algo grave. No me parece algo a lo que no podamos darle vuelta. Estamos tan involucrados que no pensamos en que no podemos llegar al Mundial”, expresó en Movistar Deportes.

Otro secreto revelado por el actual jugador del Emmen es que tiene como ídolo y referente a Juan Román Riquelme. "Siempre el mismo día de mis partidos, o a veces el día anterior, veo videos de Juan Román Riquelme. Es insuperable", agregó.

Por último, el jugador surgido en Alianza Lima no dudó en expresar su molestia por el momento que vive el equipo de sus amores que este año jugará en segunda división. "Por el bien del fútbol peruano, ojalá Alianza suba pronto. La Segunda División es bastante difícil, pero lo que espero y deseo es que Alianza suba lo más pronto posible", sentenció.