Claudio Pizarro sobre Guerrero: “Siempre le he deseado lo mejor"

Cada vez que Claudio Pizarro da una entrevista o realiza un en vivo en redes sociales, siempre deja respuestas que se vuelven tema de conversación. Esta vez no fue la excepción ya que el ‘Bombardero de los Andes’ habló de todo un poco.

En una transmisión que se hizo a través de Instagram con el periodista Renato Cisneros, Claudio Pizarro tocó el tema de su trayectoria y lo que vivió en clubes como Chelsea, Bayern Múnich, Bremen, entre otros. Sin embargo, cuando se le preguntó por una persona, su rostro cambió.

Se trataba de Paolo Guerrero, con quien fue más que un amigo para él y que, además, vivieron juntos en Alemania cuando Claudio Pizarro ya la estaba rompiendo y el ‘Depredador’ recién tenía sus primeros minutos en el primer equipo del Bayern Múnich.

"Me apena porque, de alguna manera, yo esperaba algo distinto. Sé que ya no va a haber esa relación que había antes. Ahora no tengo problemas, espero que le vaya bien”, declaró Pizarro sobre su distanciamiento con Guerrero.

Luego, el exdelantero del Bremen y Alianza agregó lo siguiente: “Siempre le he deseado todo lo mejor y él lo sabe perfectamente. Yo lo acogí en mi casa a él y a su madre, siempre los he apoyado en lo que he podido”.

Acerca de si tiene una mala relación con algún jugador de la actual Selección Peruana, Pizarro también respondió. “Hablo seguido con André Carrillo. No es que tenga mala relación con algún jugador, siempre he tratado de llevarme bien con todos”, sentenció ‘Pizza’.