Selección peruana: Ricardo Gareca viajó a Argentina por temas personales

Sorprendió a todos. Ricardo Gareca viajó a Argentina por motivos personales. LÍBERO pudo conocer que el “Tigre” estará unos días al lado de su familia en Buenos Aires y tiene programado regresar a Lima el 9 de abril para coordinar una posible gira de visitas a seleccionados en el exterior.

El técnico de la selección peruana tomó la decisión de volver a su país debido a que no habrá fecha FIFA y tampoco partidos internacionales amistosos. El rebrote del COVID-19 y las limitaciones logísticas alteraron la agenda de trabajo de la Blanquirroja, el equipo recién jugará en la Copa América, donde debutaremos el 18 de junio ante Brasil en Cali.

El comando técnico nacional continuará monitoreando a los futbolistas vía remota. Sin embargo, Gareca quiere visitar a los seleccionados en Europa, México y Estados Unidos. El viaje del “Tigre” se realizaría en el mes de abril si es que existen las condiciones sanitarias porque cada país, sobre todo en el “Viejo Continente”, tienen medidas de confinamiento y cuarentena particulares.

Cabe señalar que la selección peruana había cerrado un partido amistoso contra Chile en Estados Unidos el 27 de marzo. El plantel se iba a presentar con jugadores de la Liga 1 Betsson, México y MLS, pero los clubes de la liga americana comunicaron sobre la hora que no cederán a los seleccionados, este hecho provocó que Gareca y su equipo de trabajo dejen sin efecto el “Clásico del Pacífico”.

"Hubo dos clubes de la MLS que no quisieron ceder a los jugadores. La MLS lo ratificó a nombre de todos los demás clubes, pero con razones que no son correctas como que se canceló la fecha FIFA de marzo, cuando lo que se canceló no fue la fecha FIFA, sino los partidos que estaban pactados", señaló Antonio García Pye en RPP.

El Grupo Salinas de México también hizo llegar una invitación a la FPF para que Perú y el Puebla -donde milita Santiago Ormeño- se enfrenten el 25 de marzo en el Estadio Kraken de la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa. La propuesta no fue aceptada por los problemas para la cesión de jugadores y además porque el comando técnico de la selección no ve con buenos ojos jugar amistosos ante clubes.

Luego de una corta ausencia, Gareca volverá a tierras peruanas el próximo 9 de abril para seguir trabajando con miras a la Copa América 2021. Perú integra la zona norte junto a Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela.