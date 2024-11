El itinerario de la selección peruana para la fecha triple de Eliminatorias de octubre

La Conmebol confirmó las fechas de los partidos de octubre válidos por las Eliminatorias Qatar 2022 . La selección peruana enfrentará a Chile , Bolivia y Argentina con la presión de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no alejarse más de la zona de clasificación.

Perú vs Chile (jueves 7 de octubre – Estadio Nacional de Lima)

Bolivia vs Perú (domingo 10 de octubre – Estadio Hernando Siles de La Paz)

Argentina vs Perú (jueves 14 de octubre – Estadio Monumental de Buenos Aires)