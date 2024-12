Gabriel Costa: el 'tapadito' de Gareca para reemplazar a André Carrillo

Por Eliminatorias Qatar 2022, Perú recibe a Chile el 7 de octubre en el estadio Nacional y no podrá contar con André Carrillo hasta no saber la gravedad de su lesión en la espalda. Resulta que la 'Culebra' tiene que cumplir un tratamiento pero en la Selección Peruana lo quieren evaluar y ver sus condiciones físicas, de no llegar está a la espera Gabriel Costa.