Callens mostró su admiración ante Guerrero y Farfán: "Es un sueño darles un pase"

Por otro lado, el defensa de 29 años también se refirió al encuentro que sostendrá la 'Bicolor' ante Bolivia, manifestando que es consciente de que no le va bien en la altura, sin embargo manifestó que la fórmula para sacar adelante este compromiso es tener el balón en los 90 minutos de juego. "No me va bien en la altura, pero hay que ser muy inteligente. Debemos tener la pelota, dosificar y saber cuándo atacar al rival", señaló.