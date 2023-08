Pedro García defendió a Christian Cueva: "Tuvo la culpa en el gol pero no de la derrota"

¡Salió en su defensa! El periodista deportivo, Pedro García , se pronunció sobre las críticas que ha recibido Christian Cueva en la derrota de la selección peruana ante Bolivia (0-1) en La Paz, asegurando que 'Aladino' tuvo culpa en el gol que recibió la Bicolor, pero no lo responsabilizó de la derrota.

"Cuando estábamos once contra once, Perú buscaba. Yo sí le doy a Cueva la responsabilidad del gol, más no de la derrota, esas son cosas diferentes. El pecado de Perú fue llegar a ese momento del partido sin haber hecho la diferencia y también tuvo que ver el tema del recambio", indicó en Movistar Deportes.