Exrepresentante de Diego Maradona: "Tengo fe que Perú irá al Mundial con Argentina"

"Nosotros tenemos esa característica, el periodismo es libertad de expresión, por eso no se van enojar conmigo, valoro y destaco el fútbol de Lionel pero le faltaba sacar eso de adentro y demostrar algo que hasta ahora no demostraba, he estado 16 años alado de Diego Maradona y por ser crítico uno no puede enojarse conmigo", sentenció.