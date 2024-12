Jairo Concha, el volante que se consolidó en Alianza para llegar a la 'sele' de Gareca

Si para muchos -por no decir todos- el llamado de Ricardo Gareca a Jairo Concha para el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022 fue una de las novedades en la convocatoria de la Selección Peruana , para el ‘Tigre’ no fue así.

Sin embargo, por su paso por San Martín, la Selección Peruana Sub 20 y Sub 23, Jairo Concha tuvo varios altos (fue el jugador revelación de la Liga 1 2018) y bajos (no brilló en 2019 tanto en el club santo y la bicolor) que alargaron su llegada al ‘equipos de todos’.