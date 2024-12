¿Ni en banca? Alan Diez sobre Jefferson Farfán: "Ni siquiera es pieza de recambio"

"Hoy por hoy, Jefferson Farfán no es ni siquiera pieza de recambio, hoy por hoy, si no juega. No ha hecho práctica de fútbol. Lo ha dicho Ricardo Gareca, no lo ha dicho el israelita, no ha hecho fútbol. No está al ciento por ciento, el año pasado tampoco. Estos partidos son importantes, necesitamos todos a cien, no a veinte, ni a cuarenta, todos a cien", declaró en RPP.