Selección peruana: histórico de Colombia sorprendido por la defensa bicolor

El tres veces mundialista con Colombia (90, 94, 98), Freddy Rincón se mostró sorprendido por la manera defensiva que jugó Perú en Barranquilla. "Quedan tres partidos y uno mira lo que resta y uno no sabe cómo hacer porque no estamos jugando bien. Hoy por ejemplo, Perú nos regaló el campo y eso me sorprendió. Ellos no son de defenderse como lo hicieron. Se ve que tienen la cara de un argentino por la forma como realmente jugaron", manifestó en Win Sports.