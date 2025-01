¿Cuántos puntos le faltan a Perú para llegar al Mundial Qatar 2022?

No obstante, en caso se opte por el quinto lugar la Selección Peruana solo le bastaría tres puntos para asegurar su pase al repechaje. Eso sí, debe tener en cuenta que Chile no debe hacer puntaje perfecto cuando enfrente a Brasil y Uruguay. Con solo el hecho de que "La Roja" sume cuatro puntos no le bastará para pasar a Perú si la Bicolor únicamente logra tres unidades de las seis posibles.