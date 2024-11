De lograr el repechaje, varios jugadores de la selección peruana quedarán al margen

Sin embargo, hay otros dos panoramas. Si el elenco incaico empata ante la albirroja, estarían sumando un punto y llegarían a los 22. Con esto, todo depende de los otros dos resultados: necesitaríamos que Chile o Colombia no ganen sus para que no nos pasen en la tabla. En caso los 'cafeteros' saquen un empate ante Venezuela, igual no alcanzará a la bicolor.