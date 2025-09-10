Mr. Peet arremetió contra futbolista titular de Perú tras derrota con Paraguay: "Es un tipo..."
El periodista deportivo, Mr. Peet, no calló nada en vivo y apuntó contra futbolista de la selección peruana que fue titular en la derrota ante Paraguay.
La selección peruana no tuvo un gran rol ante Paraguay y selló su peor campaña en Eliminatorias tras caer 0-1 ante la Albirroja. En medio de esta desazón nacional, Mr. Peet tomó la palabra y se dirigió a futbolista titular de la Bicolor, quien tuvo rendimientos altos y bajos durante los minutos que tuvo en cancha.
Mr. Peet apunta contra Joao Grimaldo
El periodista Peter Arévalo dio algunas opiniones de la Bicolor durante su programa "Madrugol". En medio del análisis de lo que fue la derrota de Perú en el Estadio Nacional de Lima, le dejó unas palabras a Joao Grimaldo, quien fue una de las novedades al ser titular ante Paraguay.
Si bien destacó que fue uno de los que más brilló en ciertos tramos del partido, no calló una falencia de su parte que pudo haber beneficiado al plante. Y es que para Mr. Peet le hace falta el gol, más aún al haber tenido la chance más clara de anotación ante Paraguay.
"Con todo lo bien, con todo lo que destacó… pero no tiene gol. Porque si Grimaldo hoy tiene gol, Perú se pone arriba en el marcador con Paraguay. No tiene ese instinto goleador, es un tipo de desborde. Desborde-centro. Hoy se queda con el arquero mano a mano y en vez de matarlo, saca el servicio hacia atrás. No tenemos gol", expresó.
(VIDEO: Madrugol)
Joao Grimaldo y sus números ante Paraguay
Joao Grimaldo fue titular y afrontó los 90 minutos del compromiso entre Perú vs Paraguay. Estas fueron sus estadísticas durante su actuación en el Estadio Nacional de Lima:
- Toques: 49
- Pases precisos: 21 de 28
- Centros: 3 (2 acertados)
- Remates: 1
- Regates 5 (3 completados)
- Entradas: 2
- Duelos en el suelo: 7 (5 ganados)
(Fuente: SofaScore)
