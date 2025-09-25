Jean Ferrari buscará firmar a DT campeón del mundo para la selección peruana: "Es del gusto..."

La FPF nombró a Manuel Barreto como técnico interino para los amistosos de octubre y noviembre, mientras Jean Ferrari continúa trabajando en la contratación del próximo entrenador de la selección peruana para las Eliminatorias Sudamericanas. En ese sentido, recientemente se conoció que ya tiene definido al elegido y se trataría de un técnico que logró levantar una Copa del Mundo.

Según reveló el periodista Kevin Pacheco en el programa 'Vamos al VAR', el director general de la FPF, Jean Ferrari, sigue trabajando para poder definir al nuevo estratega y ya tiene en la mira a un estratega de renombre mundial.

Pacheco indicó que se trataría de Luiz Felipe Scolari, técnico que logró levantar un Mundial con Brasil. Asimismo, el comunicador señaló que ya se habrían iniciado contactos para conocer su disponibilidad y lo que podría aportar al proyecto de la 'Bicolor'. Incluso, indicó que anteriormente el presidente de la FPF, Agustín Lozano, ya había entablado conversaciones.

Video: Vamos al VAR

"La información que tengo, que es del gusto de algunos miembros del futuro directorio, y que en su momento el presidente de la federación tuvo la oportunidad, cuando era vicepresidente, de conversaciones. La decisión final es de Jean Ferrari porque tiene un rol protagónico, pero sé que un nombre con el que se busca conversar para saber cómo está, para saber qué puede aportar, cuál es la situación actual, es Luiz Felipe Scolari", señaló el hombre de prensa.

Trayectoria de Luiz Felipe Scolari

Luiz Felipe Scolari es uno de los técnicos más destacados en el mundo del fútbol, donde ha logrado adquirir una vasta experiencia, destacando el haber conseguido la Copa del Mundo en 2002 con la 'Canarinha', alzándose con el pentacampeonato. Asimismo, en 2013 se consagró campeón en la Copa Confederaciones.

Luiz Felipe Scolari es una de las opciones para ser DT de Perú. Foto: AFP

También tuvo un paso por la selección de Portugal, así como una etapa en el Chelsea. Aunque, en su mayoría, dirigió a equipos de Brasil como Gremio, Cruzeiro, Palmeiras, entre otros.

Los rivales que tendrá la selección peruana en los amistosos

Mientras la FPF avanza en la búsqueda del próximo entrenador de la Selección Peruana, la 'Blanquirroja' no detendrá su calendario internacional. En la fecha FIFA de octubre y noviembre ya están confirmados tres amistosos, en los que el mando será asumido de manera interina por Manuel Barreto, encargado de dirigir al equipo mientras se concreta la llegada del nuevo estratega.