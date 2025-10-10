0
EN DIRECTO
Perú vs Chile por el Clásico del Pacífico

Delantero que brilla en Europa interesado en defender a la selección peruana de Manuel Barreto

La selección peruana sigue buscando elementos para el recambio generacional y en el radar apareció un joven delantero que viene brillando en Europa.

Francisco Esteves
Futbolista europeo quiere jugar para la selección peruana.
Futbolista europeo quiere jugar para la selección peruana. | Foto: La Bicolor - X.
COMPARTIR

La eliminación del Mundial 2026 causó indignación en la hinchada nacional, ya que Perú quedó fuera de un torneo al que clasificaron seis y el séptimo lugar accedió al repechaje continental. Por ello, desde la FPF buscan reformar a la selección peruana y para su partido amistoso ante Chile ha mostrado una convocatoria con muchos rostros nuevos. Ahora, un delantero nacido en Europa está en el radar para conformar la Bicolor en el futuro.

Conmebol piensa en cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores 2025.

PUEDES VER: Último minuto: Conmebol evalúa quitarle a Lima la sede para la final de la Copa Libertadores

Se trata de Mateo Oberson, de nacionalidad suiza pero con raíces peruanas gracias a su madre, quien es nuestra compatriota, y por ello tiene la posibilidad de defender al combinado patrio. Es un mediocampista ofensivo que usa la '10' del Young Boys Sub-16 (tiene 15 años) y es una de las principales promesas del club, que es uno de los más importantes de toda Suiza. Por ello, hace un tiempo la Federación Peruana de Fútbol lo contactó.

Hace unos meses, el periodista César Mosquera se contactó con el joven volante y este afirmó que sí le gustaría jugar para la selección peruana. "Quiero ayudar a Perú a ganar", indicó el futbolista que la temporada pasada registró 16 goles y asistencias en apenas 10 partidos disputados con su institución deportiva, por lo que sin duda alguna es una promesa que desde la Videna deben seguir.

selección peruana

Mateo Oberson quiere jugar por Perú.

Ahora, el mismo comunicador dio a conocer mediante sus redes sociales que la FPF ha vuelto a ponerse en contacto con Mateo Oberson, debido a que lo vienen analizando desde hace un año, y probablemente aparezca en la lista de convocados de la selección peruana Sub-15 para el mes de diciembre. Aunque el próximo año, por su edad, deberá formar parte de la Sub-17 para futuras competiciones.

¿En qué clubes ha jugado Mateo Oberson?

Debido a su corta edad, Mateo Oberson únicamente ha jugado en las inferiores de dos clubes y todavía no ha debutado oficialmente. Desde pequeño estuvo en el FC Bern hasta el 2021, cuando pasó a formar parte del BSC Yaoung Boys.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alineaciones Perú vs. Chile: El renovado once de Barreto para quedarse con el Clásico del Pacífico

  2. Perú vs Chile EN VIVO: alineaciones, a qué hora juega, canal y dónde ver amistoso internacional 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano