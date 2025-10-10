Delantero que brilla en Europa interesado en defender a la selección peruana de Manuel Barreto

La eliminación del Mundial 2026 causó indignación en la hinchada nacional, ya que Perú quedó fuera de un torneo al que clasificaron seis y el séptimo lugar accedió al repechaje continental. Por ello, desde la FPF buscan reformar a la selección peruana y para su partido amistoso ante Chile ha mostrado una convocatoria con muchos rostros nuevos. Ahora, un delantero nacido en Europa está en el radar para conformar la Bicolor en el futuro.

Se trata de Mateo Oberson, de nacionalidad suiza pero con raíces peruanas gracias a su madre, quien es nuestra compatriota, y por ello tiene la posibilidad de defender al combinado patrio. Es un mediocampista ofensivo que usa la '10' del Young Boys Sub-16 (tiene 15 años) y es una de las principales promesas del club, que es uno de los más importantes de toda Suiza. Por ello, hace un tiempo la Federación Peruana de Fútbol lo contactó.

Hace unos meses, el periodista César Mosquera se contactó con el joven volante y este afirmó que sí le gustaría jugar para la selección peruana. "Quiero ayudar a Perú a ganar", indicó el futbolista que la temporada pasada registró 16 goles y asistencias en apenas 10 partidos disputados con su institución deportiva, por lo que sin duda alguna es una promesa que desde la Videna deben seguir.

Mateo Oberson quiere jugar por Perú.

Ahora, el mismo comunicador dio a conocer mediante sus redes sociales que la FPF ha vuelto a ponerse en contacto con Mateo Oberson, debido a que lo vienen analizando desde hace un año, y probablemente aparezca en la lista de convocados de la selección peruana Sub-15 para el mes de diciembre. Aunque el próximo año, por su edad, deberá formar parte de la Sub-17 para futuras competiciones.

¿En qué clubes ha jugado Mateo Oberson?

Debido a su corta edad, Mateo Oberson únicamente ha jugado en las inferiores de dos clubes y todavía no ha debutado oficialmente. Desde pequeño estuvo en el FC Bern hasta el 2021, cuando pasó a formar parte del BSC Yaoung Boys.