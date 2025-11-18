DT de Chile impacta a hinchas tras elogiar a 2 futbolistas en el triunfo ante Perú: "Muy bien"

La selección chilena cerró su gira en Rusia con un triunfo 2-1 sobre su clásico rival: Perú. Este 'Clásico del Pacífico' despertó un sinfín de emociones en la hinchada, sin embargo, terminó dejando un saldo muy positivo para el cuadro de Nicolás Córdova, quien con uno menos logró darle vuelta al marcador y sellar una gran actuación sobre la 'Bicolor' en Sochi.

DT de Chile se pronunció tras el triunfo ante la selección peruana

En el post compromiso, el exentrenador de Universitario de Deportes brindó una conferencia de prensa donde aprovechó en resaltar de gran manera la actitud de sus dirigidos y la capacidad para poder quedarse con la victoria sobre los últimos minutos.

Chile se impuso ante Perú en Sochi

"Estábamos jugando bien 11 contra 11. Después, con uno menos, interpretaron el partido de manera espectacular. No era fácil ir perdiendo 1-0 y presionamos igual, súper ordenados. Ellos tuvieron un par de ocasiones al final por desgaste, pero nosotros también pudimos hacer el 3-1", sostuvo Córdova a TNT Sports Chile.

DT de Chile elogió el nivel de 2 jugadores tras el amistoso ante Perú

Por otro lado, el DT de la selección chilena fue consultado respecto al rendimiento que tuvieron los futbolistas de la 'Roja', Darío Osorio e Ignacio Saavedra. Al respecto, Córdova respondió que la actual figura de FC Midtjylland de Dinamarca viene siendo parte del recambio generacional, además, su nivel es superlativo en los últimos encuentros del conjunto sureño.

Darío Osorio e Ignacio Saavedra tuvieron minutos en el amistoso ante Perú/Composición: Líbero

"Ha tenido una evolución importante. Este es su tercer año en Europa, tiene 21 años y es parte importante de este proyecto. Estamos muy contentos. El otro día había jugado muy bien en intensidades y velocidades. Hoy jugó un muy buen partido, siempre presente, retrocediendo cuando el equipo lo necesitaba. Está madurando", dijo.

Finalmente, sobre Saavedra el estratega de 46 años no dudó en subrayar su actuación al hacer su ingreso al campo de juego, además valoró ampliamente su capacidad como futbolista profesional.

"Es un jugador que conozco desde hace mucho tiempo. Le ha hecho muy bien salir del país porque ha crecido muchísimo. Le tocó entrar en un momento muy complejo, cuando estábamos sin piernas y metidos atrás, pero sabemos que es muy buen jugador. Tiene que seguir compitiendo a este nivel", remarcó.