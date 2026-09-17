Piero Magallanes, convocado a la selección peruana, elogió a dos futbolistas de la 'bicolor': "Referentes"

La selección peruana de fútbol dio a conocer su lista de convocados para la próxima fecha FIFA y una de las principales novedades es la de Piero Magallanes de Sport Huancayo. El atacante del ‘Rojo Matador’ se ganó un lugar en el universo de jugadores del profesor Mano Menezes para enfrentar a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

En sus primeras palabras como seleccionado nacional, el futbolista de 25 años no ocultó su emoción por la oportunidad de vestir la sagrada camiseta blanquirroja y se deshizo en elogios a dos jugadores de la bicolor: estamos hablando de Yoshimar Yotún y André Carrillo, a quienes considera dos de sus grandes referentes.

Piero Magallanes elogió a Yoshimar Yotún y André Carrillo tras su convocatoria a la selección peruana

En entrevista para el programa 'Hablemos de MAX', el delantero huancaíno aseguró que es un ‘sueño hecho realidad’ el poder compartir equipo con Carrillo y Yotún, a quienes expresó su admiración y destacó el aporte y experiencia de ambos jugadores en el combinado patrio durante los últimos años.

“La verdad que es un sueño. Yo los vi jugar siempre de chiquito. Siempre me ha encantado como juega Carrillo, como juega Yotún, que creo que son referentes para los que ahora tenemos la oportunidad de estar ahí. Así que, a aprovechar, a aprender de ellos. Estar ahí día a día creo que va a ser un sueño enorme”, manifestó.

Piero Magallanes elogió a André Carrillo y Yoshimar Yotún

Es así que el delantero indicó que buscará aprender de Carrillo y Yotún, así como de otros referentes de la selección peruana para seguir siendo convocado en próximos compromisos y consolidarse como una nueva referencia ofensiva en el marco del cambio generacional que forma parte del proyecto con miras al proceso clasificatorio al Mundial 2030.

Números de Piero Magallanes con Sport Huancayo

En lo que va de la presente temporada, Piero Magallanes registra 28 partidos con camiseta de Sport Huancayo, entre Torneo Apertura, Clausura y Copa de la Liga, anotó cinco goles y brindó cuatro asistencias en 1.661 minutos disputados.