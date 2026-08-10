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Sport Boys hizo oficial la salida de dos futbolistas tras empate con Alianza Lima en el Clausura

Sport Boys anunció oficialmente la salida de dos jugadores del club tras empatar 1-1 ante Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Sport Boys oficializó la salida de dos jugadores tras empatar con Alianza Lima
Sport Boys oficializó la salida de dos jugadores tras empatar con Alianza Lima | Foto: Sport Boys
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Sport Boys tomó una inesperada decisión luego del empate 1-1 frente a Alianza Lima. A pocos días del cierre del mercado de fichajes de la Liga 1, el conjunto rosado confirmó la salida de dos futbolistas de su plantel profesional: estamos hablando de Juan Gonzales Peña y Víctor Flores.

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Sport Boys oficializó la salida de dos jugadores tras empatar con Alianza Lima

Boys comunicó este lunes 10 de agosto la resolución contractual de Peña y Flores. Ninguno de los dos estuvo presente en la convocatoria para el partido ante Alianza y, tras el compromiso, se confirmó que no continuarán formando parte del equipo para lo que resta de la temporada.

Sport Boys anunció la salida de Juan Gonzáles Peña y Víctor Flores

Sport Boys anunció la salida de Juan Gonzáles Peña y Víctor Flores

En el caso de Juan Gonzales Peña, Sport Boys informó que ambas partes llegaron a un acuerdo para poner fin al vínculo contractual. “El Club Sport Boys Association informa a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública que Juan Gonzales Peña ha llegado a un acuerdo con nuestra institución para la resolución de su vínculo contractual, con el objetivo de continuar su carrera profesional en otro club”, señaló el comunicado.

Mientras tanto, Víctor Flores ya tiene definido su próximo destino. El atacante continuará su carrera en Carlos A. Mannucci durante el resto de la temporada. “Asimismo, informamos que Víctor Flores continuará su carrera profesional durante el presente periodo en Carlos A. Mannucci”, precisó Sport Boys. Finalmente, el club agradeció a ambos futbolistas por su compromiso durante su etapa en la institución y les deseó éxitos en sus próximos desafíos.

Sport Boys vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Sport Boys igualó 1-1 con Alianza Lima en la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido disputado en el Estadio Nacional de Lima. El encuentro pudo verse a través de L1MAX.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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