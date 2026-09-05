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¡Defendió los colores! Marcos López dejó tajante mensaje a la Liga 1 tras caída de Boys: "¿Robinho?"
El defensor de Copenhague cuestionó el arbitraje durante el partido entre Sport Boys y Sport Huancayo, encuentro que terminó con la derrota del cuadro rosado.
Marcos López utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego del partido entre Sport Boys contra Sport Huancayo que terminó 2-1 a favor del elenco local que dejó a los rosados dolidos pues se encuentran en plena pelea por el liderato. Mediante una publicación vía Instagram, el defensor rompió su silencio al respecto.
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Marcos López envió fuerte indirecta a la Liga 1 tras derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo
Tras el partido, el actual jugador del Copenhague criticó la decisión del árbitro Daniel Ureta de conceder el penal al rojo matador, por lo que el ex Sporting Cristal no dudó en hacer alusión a un desfavorecimiento para el elenco rosado. “Liga 1 un poco más de seriedad con el árbitro del partido Huancayo vs Sport Boys. No era penal. ¿Robinho?”, escribió vía IG.
Marcos López se pronunció tras partido de Boys vs Huancayo
Como se recuerda, durante los últimos momentos del partido, Sport Huancayo tuvo un penal que Javier Sanguinetti convirtió en gol. Tras el encuentro, se armó el revuelo dentro del terreno de juego. Los jugadores de ambos elencos protagonizaron una tensa pelea.
¿De qué equipo es Marcos López?
Cabe mencionar que a pesar de haber vestido la camiseta de Sporting Cristal en su formación para ser futbolista profesional, el lateral izquierdo tiene un hinchaje por Sport Boys, siendo reconocido incluso por el club.
Marcos López posando con la camiseta de Sport Boys
Carrera de Marcos López
- Feyenoord
- Copenhague
- SJ Earthquakes
- Sporting Cristal
- U. San Martín
- U San Martín II
¡Vamos al Circo!
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