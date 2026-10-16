Sport Boys sufre baja de tres futbolistas titulares para enfrentar a Juan Pablo II por el Clausura

Sport Boys cedió puntos esenciales en la última jornada y no solo complicó su sueño de pelear el título del Torneo Clausura, sino que también ha quedado relegado en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana. La ‘Misilera’ tiene la obligación de recuperarse ante Juan Pablo II en la fecha 12, pero se confirmó que no contará con tres jugadores esenciales.

Sport Boys sufre baja de tres futbolistas titulares para enfrentar a Juan Pablo II

El equipo dirigido por Carlos Desio es consciente de que ya no tiene margen de error, especialmente si quiere alcanzar un cupo a un torneo internacional. Por ello, el duelo ante Juan Pablo II será fundamental, al tratarse de un rival directo. Sin embargo, se confirmó que Sport Boys no podrá contar con Nicolás Da Campo, Christian Cueva ni Hansell Riojas.

Sport Boys no contará con Nicolás Da Campo, Christian Cueva y Hansell Riojas ante Juan Pablo II

Los tres futbolistas son piezas importantes en el esquema del cuadro rosado. El volante argentino continúa recuperándose de una lesión y todavía no está disponible para las convocatorias. Por su parte, ‘Aladino’ tampoco podrá disputar este compromiso debido a una cláusula en su contrato de préstamo que le impide enfrentarse a Juan Pablo II en Chongoyape.

En el caso de Hansell Riojas, su ausencia se debe a que debe cumplir una fecha de suspensión. El defensor y capitán de Sport Boys recibió su quinta tarjeta amarilla en el último partido, por lo que no podrá sumar minutos en este encuentro.

La baja de estos tres futbolistas representa un duro golpe para el equipo de Carlos Desio, pues se trata de jugadores importantes en su esquema. Además, el conjunto chalaco cuenta con un plantel corto y pocas alternativas de peso en el banquillo, una situación que complica sus opciones de afrontar este decisivo compromiso.

Sport Boys recuperó a Pablo Erustes

Sin embargo, no todas son malas noticias para Sport Boys, ya que su entrenador Carlos Desio confirmó que Pablo Erustes vuelve a estar disponible para sumar minutos. El delantero es uno de los goleadores del equipo y había estado al margen de los últimos partidos, ahora apunta a ser la principal referencia ofensiva de la ‘Misilera’.