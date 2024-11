¿Llegó el debut? Juan Sánchez, el arma secreta de Cristal para el duelo ante Carlos Stein

No falta mucho para vivir el encuentro entre Sporting Cristal vs. Carlos Stein por la jornada 7 del Torneo Apertura. El cuadro 'rimense' no contará con jugadores claves como Jhilmar Lora, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales y Yoshimar Yotún, ya que estos cuatro futbolistas fueron convocados por Ricardo Gareca para la Selección Peruana.