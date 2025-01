Futbolista de Sporting Cristal es cedido a la Primera División de Portugal

Gabriel Soto jugará en Portugal todo el 2025.

Lo bueno para Guillermo Farré es que esto no afectará para nada sus planes durante toda la temporada debido a que se trata de un futbolista que no es parte del plantel principal ni mucho menos del once titular que tienen los del Rímac. Recordemos que dentro de poco comenzará la Liga 1 2025 y el equipo tiene que estar al 100%.