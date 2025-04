Diego Rebagliati arremetió contra la directiva de Sporting Cristal: "No solamente es ganar dínero"

Sporting Cristal no ha tenido el inicio de temporada que esperaba, pues han sido inconsistentes en el torneo local y ahora debutaron con derrota por 3-2 ante Palmeiras en la fase de grupos de la Copa Libertadores . Esto, ha ocasionado múltiples cuestionamientos por parte de la hinchada en contra de los directivos del club.

El comentarista deportivo fue muy crítico con la labor que han venido realizando las cabezas de Cristal, asegurando que ven al club como una forma de ganar dinero mediante los fichajes y no como un club para conseguir estrellas. Además, criticó la rectificación de Guillermo Farré como entrenador y los escasos fichajes que han realizado.

"Ractificaron a un técnico que quedó quinto y a ese equipo solo le trajiste dos refuerzos que encima son suplentes. Eso es lo que no tienen ningún sentido. No gasten, por decir un número, 10 mil dólares mensuales en Ruidíaz y gasten 500 mil dólares en traer a Catriel Cabellos. Lo único que están haciendo es comprar jugadores porque después lo pueden vender. Un club de fútbol no es solamente ganar dinero en vender jugadores, lo que vale en un club de fútbol es sumar estrellas", declaró Rebagliati en el programa Al Ángulo.