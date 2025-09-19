Sporting Cristal confirmó salida de futbolista de última hora: "Resolución de su contrato"
¡No va más! Sporting Cristal anunció de manera sorpresiva una salida en pleno desarrollo del Torneo Clausura 2025 para asombro de los hinchas celestes.
El fútbol peruano sigue generando diversas reacciones en los hinchas, quienes esperan que sus respectivos equipos cumplan los objetivos al finalizar la temporada. Uno de ellos es Sporting Cristal que espera campeonar este año con el primer equipo, Liga Femenina y demás categorías.
Cabe señalar que los clubes son conscientes que para conseguir las metas necesitan de importantes futbolistas en el terreno de juego. En ese contexto, el elenco celeste captó la atención de su hinchada con un importante anuncio que causó sorpresa en las últimas horas, pues se oficializó una salida.
Sporting Cristal oficializó una inesperada salida del club
Hinchas de Sporting Cristal recibieron sorpresiva noticia
“¡Gracias por estos meses con la Celeste, Joselyn! El club llegó a un acuerdo con Joselyn González para la resolución de su contrato. ¡Éxitos en tus próximos proyectos!”, escribió el club del Rímac en una reciente publicación vía redes sociales, la cual tiene una gráfica con la imagen de la deportista.
De esta manera, la historia de la colombiana en el conjunto rimense terminó luego de haber llegado hace algunos meses atrás cuando se sumó a la lista de refuerzos que incluyó a Karol Murcia, Angie Tomateo, Olenka Gutiérrez, Milena Tomayconsa, Naycha Urbina, Vanessa Díaz, Kiara Larrea, Fernanda Lizárraga, Erica Correa, Sabrina Ramírez y Anaís Vilca.
Sporting Cristal anunció la salida de Joselyn González en redes sociales
