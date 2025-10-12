¿Se va? Portal de Europa destacó a futbolista de Cristal tras jugar con la selección: "Éxito..."

La selección peruana ya dejó atrás la derrota ante Chile por el amistoso internacional de fecha FIFA y mira con mucho optimismo sus próximos desafíos en el mes de noviembre. Como se sabe, la 'Bicolor' consiguió una amarga derrota contra la 'Roja', sin embargo, desde el extranjero, decidieron destacar por todo lo alto a un futbolista de Sporting Cristal.

Portal de Europa destacó a jugador de Sporting Cristal

Como parte del recambio generacional y el objetivo de ampliar el universo de jugadores en el 'equipo de todos', el extremo del cuadro rimense, Maxloren Castro estuvo en la lista de jugadores convocados para enfrentar al conjunto mapocho. Bajo ese escenario, desde Europa un reconocido portal hizo un repaso de su corta trayectoria profesional.

Maxloren Castro jugó de titular en el amistoso de Perú ante Chile/Foto: AFP

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, Scout Europe ponderó la técnica futbolística del atacante nacional de Sporting Cristal, así como su habilidad y veloz desequilibrio en el mano a mano. En general, el portal internacional elogió de gran manera sus cualidades como jugador profesional y le avisoraron un futuro bastante prometedor.

Portal de Europa destacó a Maxloren Castro tras jugar con la selección peruana

"Con solo 17 años, Maxloren Castro es un emocionante extremo izquierdo peruano con instintos naturales de ataque, velocidad y agilidad. Su rápido ascenso al primer equipo de Sporting Cristal resalta su confianza y potencial. Con su movimiento explosivo y creatividad, es una amenaza constante en el ataque. La disciplina y la consistencia continuas serán factores clave en su desarrollo y éxito a largo plazo", precisaron.

Estadísticas de Maxloren Castro con Sporting Cristal esta temporada

A pesar de no ser titular indiscutible para el DT Paulo Autuori, el talentoso jugador viene disputando 29 compromisos oficiales con la camiseta de la escuadra bajopontina este 2025. De igual modo, en su cuenta personal posee 1 anotación, 5 asistencias de gol y un aproximado de 1,400 minutos.

Valor en el mercado de Maxloren Castro

De acuerdo al prestigioso portal Transfermarkt, Maxloren Castro permanece tasado hoy en día en 850 mil euros en el mercado de pases. Esta cifra es la más alta que posee en su corta trayectoria profesional tras su presente con Sporting Cristal.