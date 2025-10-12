0

¿Se va? Portal de Europa destacó a futbolista de Cristal tras jugar con la selección: "Éxito..."

Importante portal europeo dio la sorpresa luego de lucir a un talentoso jugador de Sporting Cristal que tuvo minutos en el amistoso de Perú ante Chile. ¿Quién es?

Solange Banchon
Figura de Sporting Cristal recibió elogios de portal europeo tras el amistoso Perú vs Chile
Figura de Sporting Cristal recibió elogios de portal europeo tras el amistoso Perú vs Chile | Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección peruana ya dejó atrás la derrota ante Chile por el amistoso internacional de fecha FIFA y mira con mucho optimismo sus próximos desafíos en el mes de noviembre. Como se sabe, la 'Bicolor' consiguió una amarga derrota contra la 'Roja', sin embargo, desde el extranjero, decidieron destacar por todo lo alto a un futbolista de Sporting Cristal.

Partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Partidos de Liga 1: programación y resultados de la fecha 14 por el Torneo Clausura 2025

Portal de Europa destacó a jugador de Sporting Cristal

Como parte del recambio generacional y el objetivo de ampliar el universo de jugadores en el 'equipo de todos', el extremo del cuadro rimense, Maxloren Castro estuvo en la lista de jugadores convocados para enfrentar al conjunto mapocho. Bajo ese escenario, desde Europa un reconocido portal hizo un repaso de su corta trayectoria profesional.

Maxloren Castro

Maxloren Castro jugó de titular en el amistoso de Perú ante Chile/Foto: AFP

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, Scout Europe ponderó la técnica futbolística del atacante nacional de Sporting Cristal, así como su habilidad y veloz desequilibrio en el mano a mano. En general, el portal internacional elogió de gran manera sus cualidades como jugador profesional y le avisoraron un futuro bastante prometedor.

Maxloren Castro

Portal de Europa destacó a Maxloren Castro tras jugar con la selección peruana

"Con solo 17 años, Maxloren Castro es un emocionante extremo izquierdo peruano con instintos naturales de ataque, velocidad y agilidad. Su rápido ascenso al primer equipo de Sporting Cristal resalta su confianza y potencial. Con su movimiento explosivo y creatividad, es una amenaza constante en el ataque. La disciplina y la consistencia continuas serán factores clave en su desarrollo y éxito a largo plazo", precisaron.

Estadísticas de Maxloren Castro con Sporting Cristal esta temporada

A pesar de no ser titular indiscutible para el DT Paulo Autuori, el talentoso jugador viene disputando 29 compromisos oficiales con la camiseta de la escuadra bajopontina este 2025. De igual modo, en su cuenta personal posee 1 anotación, 5 asistencias de gol y un aproximado de 1,400 minutos.

Valor en el mercado de Maxloren Castro

De acuerdo al prestigioso portal Transfermarkt, Maxloren Castro permanece tasado hoy en día en 850 mil euros en el mercado de pases. Esta cifra es la más alta que posee en su corta trayectoria profesional tras su presente con Sporting Cristal.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. La sorpresiva publicación de Guillermo Viscarra tras dejar Alianza Lima en pleno Clausura

  2. Sporting Cristal ganó 3-1 y quedó a cuatro partidos de ser campeón del Torneo Clausura de la Liga

  3. Perú vs Rusia: fecha, día, horario y canal confirmado para próximo partido amistoso

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano