¡Oficial! Cristal da la sorpresa y firma a futbolista de selección por 2 temporadas: "Hasta 2027"

Novedades desde La Florida para Sporting Cristal en cuanto a los fichajes para la siguiente temporada. El elenco celeste no logró el título nacional para orgullo de sus aficionados, por lo que ahora comienzan a reforzar su plantel de cara al 2026. En esta ocasión, la institución 'bajopontina' dio de qué hablar al confirmar la firma de mediocampista.

Se trata de Fabiana Oribe, volante de la categoría 2003 que logró tener una destacada actuación en la presente temporada 2025 con camiseta de Sporting Cristal. La capitan del plantel femenino de las 'rimenses' seguirá defendiendo el escudo por las próximas dos temporadas, sabiendo que tiene el gran deseo de ser campeona.

A través de las redes sociales del club, se hizo oficial la firma de contrato de la mediocampista hasta el 2027. Un momento especial para la también seleccionado nacional, por lo que espera aportar lo mejor de sí en busca del gran objetivo que es alzar el trofeo a fines de año.

"¡Nuestra Capi renovó por 2 años! Fabiona Oribe seguirá defendiendo la Celeste hasta 2027", se lee en la publicación de Sporting Cristal Femenino.

Fabiana Rosita Orige Rodríguez ha hecho gran parte de su carrera profesional con camiseta de Sporting Cristal, pero sus inicios se dieron desde la temporada 2019 con CA Trujillo. A la par de su desempeño en la Liga Femenina, la mediocampista ha destacado en la Liga Universitaria de Futsal con URP y por ser goleadora.

Sporting Cristal perdió la semifinal de la Liga Femenina 2025

La escuadra celeste estuvo a un partido de afrontar la gran final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Sin embargo, cayó 6-0 ante Universitario en Campo Mar y le dijo adiós a la temporada para lamento de los aficionados.