Sporting Cristal sorprende al confirmar salida de futbolista que llegó del extranjero: "Éxitos…"

Se termina el 2025 y diversos equipos del fútbol peruano, como es el caso de Sporting Cristal, ya planifican la temporada 2026 donde deberán afrontar nuevos retos, tanto en la Liga 1, Liga Femenina y demás categorías. En ese contexto, una inesperada noticia se dio a conocer.

Y es que el elenco celeste captó la atención de los aficionados con un importante anuncio que causó sorpresa en las últimas horas, pues se oficializó una salida del plantel. Cabe mencionar que los equipos son conscientes que para lograr los objetivos necesitan de importantes futbolistas en el terreno de juego, por ello, el club del Rímac comenzó con las renovaciones, salidas y refuerzos.

Sporting Cristal confirmó una inesperada salida del club

“Gracias Erica Correa por esta temporada con nuestro club. Te deseamos éxitos en tus próximos proyectos”, escribió Sporting Cristal en una reciente publicación vía redes sociales, la cual tiene una gráfica con la imagen de la deportista que llegó a finales del 2024 desde el extranjero.

De esta manera, la historia de la guardameta en el cuadro rimense terminó luego de haber llegado hace casi un año como uno de los importantes refuerzos para competir por un puesto con Fernanda Lizarraga, quien también se sumó como arquera para la temporada 2025.

Erica Correa se sumó así a la lista de salidas de Sporting Cristal que comenzó a anunciar recientemente, entre ellas Sabrina Ramírez, Karol Murcia, Danna Lambraño y Steffany Otiniano. El elenco del Rímac busca reestructurar su plantel para revertir la situación en el 2026 donde esperar ser una de las finalistas de la Liga Femenina.