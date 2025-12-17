¡Oficial! Sporting Cristal confirmó salida de futbolista de última hora: "Gracias por todo"

La temporada 2025 de la Liga 1 llegó a su fin y los diversos equipos ya planifican lo que será el 2026. Uno de ellos es Sporting Cristal, que busca revertir la situación de lo vivido en los últimos años sin títulos, además de mejorar su participación en torneos internacionales. En ese contexto, se confirmó la salida de un importante futbolista.

El club rimense es consciente que para lograr los objetivos necesita de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, se enfoca en las renovaciones, fichajes y salidas, siendo esta una de las más sorpresivas. Y es que a poco de finalizar el año, los hinchas conocieron una sorpresiva partida.

Sporting Cristal comenzó con su reestructuración para el 2026

“¡Gracias por todo, Ale! Alejandro Duarte no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2021. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo en estos años con la Celeste. ¡Muchos éxitos!”, escribió el equipo celeste en una reciente publicación vía redes sociales donde muestra la imagen del arquero.