¡Oficial! Sporting Cristal confirmó salida de futbolista de última hora: "Gracias por todo"

¡Comienzan las salidas! Sporting Cristal reveló que no contará más con importante figura en el plantel de Paulo Autuori para disputar la temporada 2026.

Erickson Acuña
Sporting Cristal y una sorpresiva noticia para los hinchas.
Sporting Cristal y una sorpresiva noticia para los hinchas. | GLR
La temporada 2025 de la Liga 1 llegó a su fin y los diversos equipos ya planifican lo que será el 2026. Uno de ellos es Sporting Cristal, que busca revertir la situación de lo vivido en los últimos años sin títulos, además de mejorar su participación en torneos internacionales. En ese contexto, se confirmó la salida de un importante futbolista. 

Portal argentino se refirió al nuevo fichaje de Sporting Cristal para el 2026.

El club rimense es consciente que para lograr los objetivos necesita de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, se enfoca en las renovaciones, fichajes y salidas, siendo esta una de las más sorpresivas. Y es que a poco de finalizar el año, los hinchas conocieron una sorpresiva partida. 

Sporting Cristal comenzó con su reestructuración para el 2026

“¡Gracias por todo, Ale!  Alejandro Duarte no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2021. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo en estos años con la Celeste. ¡Muchos éxitos!”, escribió el equipo celeste en una reciente publicación vía redes sociales donde muestra la imagen del arquero. 

Alejandro Duarte

La publicación de Sporting Cristal sobre Alejandro Duarte


AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

