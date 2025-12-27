Futbolista de Sporting Cristal impacta con rotundo mensaje tras el final de temporada: "Me voy"

La temporada 2025 finalizó y Sporting Cristal se quedó nuevamente sin poder levantar el título nacional. Por ello, los rimenses buscan cambiar su situación y han empezado un reestructuración para poder quedarse con la Liga 1 2026. En medio de las salidas de algunos jugadores, un destacado defensa impactó al dejar un rotundo mensaje de despedida.

Futbolista de Sporting Cristal dejó rotundo mensaje tras el final de temporada

La directiva de Sporting Cristal busca poder armar un equipo fuerte en todas las líneas, por lo que han efectuado una 'purga' de jugadores que no trascendieron en el club. Este es el caso del futbolista Gabriel Alfaro, quien jugó esta temporada en Comerciantes Unidos y había logrado tener un buen rendimiento.

No obstante, pese a que se esperaba que pelea por un puesto en Cristal, la dirección deportiva decidió no extender su contrato, por lo que no continuará en el equipo para el 2026. Tras ello, el destacado lateral izquierdo no tardó en pronunciarse y dejó un mensaje en sus redes sociales despidiéndose del club donde se formó.

"Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida. Después de 11 años en Sporting Cristal, solo puedo decir gracias. Gracias al club por formarme, a mis compañeros por cada entrenamiento, partido y momento compartido", expresó.

Gabriel Alfaro dejó mensaje de despedida para Sporting Cristal.

De igual manera, Gabriel Alfaro recalcó su hinchaje por la escuadra bajopontina y señaló que siempre llevará al club en su corazón. Por otro lado, brindó buenos deseos para el equipo de cara al futuro e indicó que se marcha con los mejores recuerdos y enseñanzas.

"Sporting Cristal fue mi casa durante muchos años y siempre llevaré estos colores en el corazón. Me voy con aprendizajes, recuerdos y amistades que no se olvidan. Les deseo lo mejor y muchos éxitos en todo lo que venga. Gracias por todo", sentenció.

Gabriel Alfaro tuvo un gran desempeño en 2025

Gabriel Alfaro hizo su debut profesional con Sporting Cristal en 2023 y jugó algunos partidos en 2024. Sin embargo, en busca de que pueda adquirir rodaje fue cedido a préstamo a Comerciantes Unidos, club donde jugó un año y medio.

Precisamente, con los de Cutervo, Alfaro logró tener la regularidad esperada y en esta temporada logró jugar varios partidos como titular, siendo importante en el esquema del equipo. En total, el lateral por izquierda logró disputar 24 partidos, donde sumó un total de 1308 minutos en campo.