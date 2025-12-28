Martín Távara, jugador de Cristal, lidera importante ranking en Sudamérica: "Especialista..."

El año de Martín Távara no ha pasado desapercibidio, hizo un gran 2025. Aunque no pudo ser campeón con Sporting Cristal, fue clave para que logren conseguir en el cupo de Perú 3 a la Copa Libertadores. Tranquilamente fue uno de los mejores volantes de la temporada, tanto así que pensaban que jugaría en el extranjero. Al final, decidió renovar un año más con los celestes.

Una de sus últimas gran actuaciones fue ante Alianza Lima en Matute. Martín Távara se lució con un triplete para llevar el partido a penales y posteriormente consiguieron el triunfo. Su tercer gol fue el que silenció todo el estadio, pues fue de tiro libre en los últimos minutos del partido cuando los blanquiazules se estaban quedando con el triunfo.

Con este gol y otros golazos más que marcó, Martín Távara quedó en el primer lugar y terminó siendo catalogado como el 'mejor especialista de la pelota parada'. Según el top creado por Sofascore, el volante celeste anotó 5 goles de tiro libre durante la temporada 2025 y demostró que esa zurda realmente es de peligro.

Martín Távara es un especialista de la pelota parada | Vía Sofascore

Los números de Martín Távara en 2025

Tras el triplete a Alianza Lima, Martín Távara no aumentó más su estadística y cerró la temporada con 11 goles y 7 asistencias. Una de esas anotaciones fue en la Copa Libertadores. Con el nivel que estuvo mostrando en los últimos meses del año, está claro que debería ser uno de los fijos de la Selección Peruana para el año que viene.

¿Por qué renovó por una temporada con Cristal?

Lo más probable es que le hayan ofrecido un trato con mayor tiempo de duración, pero la intención de Martín Távara es jugar en el extranjero y podría tener esa chance a mitad de año. Ya que renovar por un año le da la posibilidad de negociar con cualquier club a partir de los seis meses restantes para el término de su contrato.