'Flaco' Granda dio dura crítica a fichaje de Sporting Cristal que llegó por todo el 2026: "Sorprende"

Sporting Cristal completó los 6 cupos de refuerzos extranjeros para la temporada 2026. Uno de los futbolistas que llegó para potenciar la banda derecha es el argentino Juan Cruz González, procedente de la Segunda División de Argentina. Sin embargo, su arribo al Rímac estuvo lejos de gustar al periodista deportivo Giancarlo Granda, quien lanzó un fuerte comentario sobre su contratación.

'Flaco' Granda apuntó contra fichaje de Sporting Cristal para el 2026

Durante la conducción de su programa en 'Radio Nacional', el comunicador se dirigió en primer lugar a la directiva rimense cuestionando que se hayan decidido por el fichaje de una figura que tuvo una repentina salida de Chacarita. Posteriormente, se mostró en contra de sumar incorporaciones que lleguen en calidad de agentes libres.

Juan Cruz Gonzalez llegó a Sporting Cristal para el 2026

"Llega este chico lateral argentino Juan Cruz, que decidió no renovar con Chacarita. Tuvo unos temas ahí internos con Chacarita. He visto algunos videos. Me sorprende, la verdad. Esta política de incorporar jugadores libres no me gusta. Si quieres traer futbolistas extranjeros que marquen la diferencia, hay que ponerla, hay que poner la plata en la mesa y decir 'te quiero contratar'", sostuvo.

(Video: Radio Nacional)

Del mismo modo, Granda dejó en claro su preferencia por Leandro Sosa como titular en su posición, y señaló que acorde a su punto de vista, el club debió contratar otro jugador.

"Han traído un lateral derecho extranjero que va a competir con Sosa, que para mí es el lateral derecho de Cristal, a menos que Cristal juegue con línea de tres. Yo hubiera traído un lateral derecho suplente para Sosa", añadió.

¿Cómo le fue a Juan Cruz González en Chacarita de Argentina?

El futbolista argentino, Juan Cruz González tuvo una regularidad importante en Chacarita de la Primera Nacional durante la anterior temporada, ya que afrontó un total de 25 compromisos, de los cuales también pudo marcar 3 anotaciones.