Futbolista se despidió de Cristal y se marcha a posible rival en Libertadores: "Me voy con..."

¡Se despidió! El mercado de fichajes está abierto en la Liga 1 y por ello todos los clubes del fútbol peruano vienen armándose. En ese sentido, Sporting Cristal ha realizado diversas contrataciones para salir campeón esta temporada y hacer historia en la Copa Libertadores, pero también se ha visto disminuido con la salida de uno de sus jugadores más importantes, quien ahora jugará en un posible rival internacional.

Nos referimos a Jesús Pretell, mediocampista de la selección peruana que recientemente fue vendido a Liga de Quito y por ello publicó unas palabras de despedida a través de su cuenta oficial de Instagram. El volante se dirigió a todos sus hinchas, compañeros de equipo, y personal en general del cuadro del Rímac, conmoviendo a cientos de personas en las redes sociales.

Jesús Pretell se despidió de Sporting Cristal

"Hoy me cuesta resumir en pocas palabras todo lo que este club ha significado para mí. Aquí no solo pasé muchos años, aquí crecí, aprendí y viví momentos que llevaré conmigo para siempre. Hoy le doy gracias a Dios por ser él quien siempre guió mi camino. Estoy agradecido con cada compañero, entrenador, dirigente y persona que formó parte de este camino. Gracias por las enseñanzas dentro y fuera de la cancha, por los valores transmitidos y por cada recuerdo que quedará grabado en mi corazón", indicó Jesús Pretell.

"Este club fue mi casa durante mucho tiempo, un lugar donde encontré amistades, desafíos y sueños. Me voy con orgullo, con gratitud y con la certeza de que todo lo vivido aquí fue fundamental para quien soy hoy. Agradecer a la hinchada que siempre fue y será pieza fundamental en este gigante y prestigiado club", finalizó el exfutbolista de Sporting Cristal, quien en los próximos días se unirá a Liga de Quito.

¿Sporting Cristal puede enfrentar a LDU?

Sí, es probable que ambos clubes terminen enfrentándose. Sporting Cristal está en la Fase 2 de la Copa Libertadores, y en caso acceda a la Fase de Grupo podría terminar enfrentándose a Liga de Quito en caso el sorteo de la Conmebol así lo determine. Los celestes, si es que clasifican a esta instancia, terminarán en el Bombo 4 y LDU se ubica en el Bombo 1.