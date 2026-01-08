0

Futbolista se despidió de Cristal y se marcha a posible rival en Libertadores: "Me voy con..."

Uno de los futbolistas más importantes de Sporting Cristal partió del club de cara a la temporada 2026 y dejó un fuerte mensaje al respecto en redes sociales.

Francisco Esteves
Sporting Cristal perdió a su figura.
Sporting Cristal perdió a su figura. | Foto: Sporting Cristal - X.
COMPARTIR

¡Se despidió! El mercado de fichajes está abierto en la Liga 1 y por ello todos los clubes del fútbol peruano vienen armándose. En ese sentido, Sporting Cristal ha realizado diversas contrataciones para salir campeón esta temporada y hacer historia en la Copa Libertadores, pero también se ha visto disminuido con la salida de uno de sus jugadores más importantes, quien ahora jugará en un posible rival internacional.

César Inga no fue traspasado a la MLS.

PUEDES VER: Muestran foto de César Inga tras confirmarse que Universitario rechazó venderlo a la MLS

Nos referimos a Jesús Pretell, mediocampista de la selección peruana que recientemente fue vendido a Liga de Quito y por ello publicó unas palabras de despedida a través de su cuenta oficial de Instagram. El volante se dirigió a todos sus hinchas, compañeros de equipo, y personal en general del cuadro del Rímac, conmoviendo a cientos de personas en las redes sociales.

Jesús Pretell se despidió de Sporting Cristal

"Hoy me cuesta resumir en pocas palabras todo lo que este club ha significado para mí. Aquí no solo pasé muchos años, aquí crecí, aprendí y viví momentos que llevaré conmigo para siempre. Hoy le doy gracias a Dios por ser él quien siempre guió mi camino. Estoy agradecido con cada compañero, entrenador, dirigente y persona que formó parte de este camino. Gracias por las enseñanzas dentro y fuera de la cancha, por los valores transmitidos y por cada recuerdo que quedará grabado en mi corazón", indicó Jesús Pretell.

Sporting Cristal

Jesús Pretell se despidió de Sporting Cristal.

"Este club fue mi casa durante mucho tiempo, un lugar donde encontré amistades, desafíos y sueños. Me voy con orgullo, con gratitud y con la certeza de que todo lo vivido aquí fue fundamental para quien soy hoy. Agradecer a la hinchada que siempre fue y será pieza fundamental en este gigante y prestigiado club", finalizó el exfutbolista de Sporting Cristal, quien en los próximos días se unirá a Liga de Quito.

¿Sporting Cristal puede enfrentar a LDU?

Sí, es probable que ambos clubes terminen enfrentándose. Sporting Cristal está en la Fase 2 de la Copa Libertadores, y en caso acceda a la Fase de Grupo podría terminar enfrentándose a Liga de Quito en caso el sorteo de la Conmebol así lo determine. Los celestes, si es que clasifican a esta instancia, terminarán en el Bombo 4 y LDU se ubica en el Bombo 1.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Ex Cruzeiro de Brasil expresó su emoción por firmar con Universitario: "Muy feliz"

  2. Edison Flores confirmó la vuelta de destacado atacante a Universitario para el 2026: "Muy feliz"

  3. Se fue de Alianza Lima y ahora es presentado en club que disputará la Sudamericana: "Nuevo"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano