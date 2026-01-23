Exfutbolista de San Lorenzo expresó su emoción por fichar por Sporting Cristal: "Muy feliz"

Sporting Cristal quiere superar lo hecho la temporada pasada en la Liga Femenina, por lo que ha fichado a una futbolista de gran trayectoria para afrontar el 2026 con el objetivo de salir campeonas nacionales. Estamos hablando de Guadalupe Miño, delantera que llega desde San Lorenzo y que, al momento de su presentación, expresó su gran emoción por fichar por el cuadro celeste.

Ex San Lorenzo manifestó su felicidad por firmar por Sporting Cristal

Cristal oficializó el fichaje de la argentina 'Guada' Miño para la temporada 2026 de la Liga Femenina, luego de haber jugado 3 temporadas en San Lorenzo de la Primera División de Argentina.

A través de las redes sociales, el equipo de la baja pontina presentó los mejores goles de la delantera Guadalupe Agustina Miño y en medio de esto, la misma futbolista expresó su felicidad por unirse al club.

Video: Sporting Cristal

"Hola familia celeste, soy Guadalupe Miño. Estoy muy feliz de unirme a esta familia. ¡Fuerza Cristal!", menciona la nueva número 9 de Sporting Cristal.

Guadalupe Miño en San Lorenzo

Luego de disputar una excelente temporada en El Porvenir de la Primera División A de Argentina, San Lorenzo se fijó en la delantera a través de un golazo que la misma jugadora le metió. Desde enero de 2023 hasta fines de 2025, Guadalupe Miño permaneció en el cuadro de 'Las Santitas'.

Guadalupe Miño jugó en San Lorenzo.

Clubes de Guadalupe Miño

Antes de fichar por Sporting Cristal, Miño tuvo una gran trayectoria desde su debut en 2018 cuando disputó la Primera División B de Argentina con Atlas. Tras finalizar su contrato con este equipo, Argentinos Juniors, también de la segunda división, fichó a la goleadora desde el 2019 hasta el 2021.

Tras haber obtenido un gran rendimiento en la segunda categoría, El Porvenir de la Primera División A de Argentina hizo oficial el fichaje de Miño entre 2021 y 2022. Por último, antes de partir de su país hacia el Perú, estuvo jugando desde 2023 hasta este 2025 en San Lorenzo.