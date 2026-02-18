Mr. Peet se rinde ante futbolista de Sporting Cristal tras empate con 2 de Mayo: "Juega al fútbol"

Sporting Cristal hizo un desgaste tremendo para rescatar un empate ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Muchos jugadores estuvieron al nivel para esta clase de compromisos, por lo que Mr. Peet tomó la palabra para referirse a uno de los recientes refuerzos de los celestes.

Mr. Peet llena de elogios a futbolista de Sporting Cristal

Durante su programa "Madrugol", Mr. Peet comenzó a analizar lo que fue el partido de Sporting Cristal ante 2 de Mayo en Paraguay. En medio de los comentarios por la jugada que generó el elenco celeste, hizo un alto para calificar a Cristiano Da Silva, futbolista titular del cuadro 'rimense'.

El lateral izquierdo es uno de los futbolistas que más destacó a lo largo de los 90 minutos en Paraguay, pese a tener la mala fortuna del autogol que le dio la victoria parcial a 2 de Mayo. Dejando de lado ese error, el brasileño ha generado la admiración de muchos y el periodista deportivo no fue ajeno a ello.

"En el segundo tiempo, a partir de una buena proyección de Cristiano, repito que juega muy bien al fútbol. No estoy descubriendo absolutamente nada, juega muy bien al fútbol. Es un marcador, de esos marcadores distintos. Es un tipo que juega al fútbol. Es un lateral que juega al fútbol. Producto de esa subida, ese criterio que tiene Cristiano mete el centro hacia atrás, es un pase gol", manifestó Mr. Peet.

(VIDEO: Madrugol)

Mr. Peet valoró nivel de Yoshimar Yotún

Muy aparte de aplaudir el rendimiento de Cristiano Da Silva, Mr. Peet también reconoció que uno de los que brilló en este partido de Copa Libertadores fue Yoshimar Yotún. El periodista indicó que mostró toda su jerarquía en estos primeros 90 minutos de la llave, por lo que lo calificó como "crack" al ver que está rindiendo como lo espera la afición.