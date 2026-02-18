0

Mr. Peet se rinde ante futbolista de Sporting Cristal tras empate con 2 de Mayo: "Juega al fútbol"

El periodista deportivo, Mr. Peet, hace un alto durante programa en vivo y llena de elogios a futbolista de Sporting Cristal.

Diego Medina
Mr. Peet se refiere a futbolista de Sporting Cristal.
Mr. Peet se refiere a futbolista de Sporting Cristal. | Foto: Madrugol
COMPARTIR

Sporting Cristal hizo un desgaste tremendo para rescatar un empate ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Muchos jugadores estuvieron al nivel para esta clase de compromisos, por lo que Mr. Peet tomó la palabra para referirse a uno de los recientes refuerzos de los celestes.

Eduardo Ledesma calificó a Sporting Cristal tras empate con 2 de Mayo.

PUEDES VER: DT de 2 de Mayo da firme calificativo a Sporting Cristal tras empate en Libertadores: "Es un…"

Mr. Peet llena de elogios a futbolista de Sporting Cristal

Durante su programa "Madrugol", Mr. Peet comenzó a analizar lo que fue el partido de Sporting Cristal ante 2 de Mayo en Paraguay. En medio de los comentarios por la jugada que generó el elenco celeste, hizo un alto para calificar a Cristiano Da Silva, futbolista titular del cuadro 'rimense'.

El lateral izquierdo es uno de los futbolistas que más destacó a lo largo de los 90 minutos en Paraguay, pese a tener la mala fortuna del autogol que le dio la victoria parcial a 2 de Mayo. Dejando de lado ese error, el brasileño ha generado la admiración de muchos y el periodista deportivo no fue ajeno a ello.

"En el segundo tiempo, a partir de una buena proyección de Cristiano, repito que juega muy bien al fútbol. No estoy descubriendo absolutamente nada, juega muy bien al fútbol. Es un marcador, de esos marcadores distintos. Es un tipo que juega al fútbol. Es un lateral que juega al fútbol. Producto de esa subida, ese criterio que tiene Cristiano mete el centro hacia atrás, es un pase gol", manifestó Mr. Peet.

(VIDEO: Madrugol)

Mr. Peet valoró nivel de Yoshimar Yotún

Muy aparte de aplaudir el rendimiento de Cristiano Da Silva, Mr. Peet también reconoció que uno de los que brilló en este partido de Copa Libertadores fue Yoshimar Yotún. El periodista indicó que mostró toda su jerarquía en estos primeros 90 minutos de la llave, por lo que lo calificó como "crack" al ver que está rindiendo como lo espera la afición.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Prensa paraguaya se rindió ante figura de Sporting Cristal tras empate ante 2 de Mayo: "Magistral"

  2. Jorge Fossati y su fuerte postura ante la posibilidad de ser entrenador de Alianza Lima

  3. Universitario suma tres refuerzos de lujo para enfrentar a Sporting Cristal por el Apertura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano