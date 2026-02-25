Pedro García lapidó a futbolista de Cristal pese a clasificación a Fase 3 de Libertadores: "No encaja"

Sporting Cristal logró su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras vencer en tanda de penales a 2 de Mayo. Si bien el juego no convenció del todo en los 90 minutos, lo vital fue asegurar torneo Conmebol para una mayor exigencia deportivo e ingreso económico. Fuera de ello, el periodista Pedro García tomó la palabra para increpar duramente a titular del conjunto 'rimense'.

Durante el programa "Vamos al VAR", el periodista deportivo hizo un alto para arremeter contra Felipe Vizeu, ya que en varios de los partidos de este 2026 no ha convencido del todo para el gusto de los aficionados. Fiel a su análisis, expresa que el estilo de juego que manejan los celestes no permite tener a un '9' como el brasileño.

Hizo referencia a todos los puestos que tiene Cristal y que ha mejorado con el pasar de las jornadas. Pero en la zona de centro delantero no ha convencido del todo tanto en Copa Libertadores como Liga 1. Firmes palabras del panelista en mención que genera un sinfín de reacciones entre los hinchas.

"Vizeu no está a la altura de Cristal. No está a la altura del juego de Cristal. No encaja en Cristal. Vizeu es el que no encaja en esta propuesta de Cristal, muy de tener la pelota, muy de ir al ataque, muy de ser protagonista. Cristal es un equipo que va al ataque, ahora, su '9' no puede ser Vizeu", manifestó Pedro García.

Ante la clasificación de Sporting Cristal a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, se comentó la posibilidad de que el cuadro celeste fiche un nuevo extranjero para potenciar la ofensiva. Sin embargo, el mismo Paulo Autuori ha confirmado que no traerá ningún futbolista y que competirá con su plantel actual.

¿Cuándo termina el contrato de Felipe Vizeu con Sporting Cristal?

El delantero brasileño llegó a Sporting Cristal a mediados del 2025. Su contrato es hasta diciembre del 2026, por lo que espera poco a poco encontrar su mejor versión en vías de lograr cada uno de los objetivos de la presente temporada.