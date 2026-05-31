Hincha de Cristal protagonizó fuerte cruce con jugador previo partido ante Cienciano: "Ponle hue..."

Sporting Cristal no ha logrado tener un buen rendimiento en el inicio de la temporada, luego de quedar temprano fuera de la pelea por el título del Torneo Apertura 2026, motivo por el que ha recibido fuertes críticas de la hinchada. Antes del duelo ante Cienciano, hinchas se apersonaron al hotel de concentración y un aficionado tuvo un fuerte cruce con el futbolista Catriel Cabellos.

Hincha de Sporting Cristal protagonizó fuerte cruce con Catriel Cabellos

El volante peruano no ha logrado consolidarse desde su llegada a Sporting Cristal y su rendimiento irregular lo ha convertido en uno de los jugadores más cuestionados por la hinchada celeste. En ese contexto, Catriel Cabellos protagonizó un tenso momento durante la llegada del plantel a su hotel de concentración en Cusco.

Según un video difundido por la cuenta de X 'GloriosoSCeleste', un grupo de aficionados se acercó para alentar al equipo previo a su compromiso. Sin embargo, uno de los hinchas aprovechó la ocasión para increpar directamente al mediocampista, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Si bien las imágenes no permiten escuchar con claridad lo que le dijo el aficionado, el rostro de Catriel Cabellos evidenció la tensión del momento. El jugador respondió con una expresión seria, se detuvo por unos instantes y luego continuó su camino hacia el interior del hotel.

Video: GloriosoSCeleste

Mientras tanto, otro seguidor celeste lanzó un fuerte mensaje dirigido al futbolista: "Ponle hue**, cara**, suda", reflejando el malestar de un sector de la hinchada por el rendimiento que viene mostrando en la temporada.

Este episodio se produce en un momento complicado para Sporting Cristal, que busca recuperar protagonismo en la campaña y revertir las críticas que han recaído tanto sobre el plantel como sobre algunos de sus jugadores más señalados.