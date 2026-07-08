Sporting Cristal anunció salida de futbolista del primer equipo: "Le deseamos lo mejor"

Sporting Cristal hizo oficial la salida de un futbolista que formaba parte del primer equipo. Luego de ser observado por Roberto Mosquera durante estas semanas de entrenamiento, la institución celeste determinó cederlo a otro club de la Liga 1 2026 para que sume minutos a lo largo de la temporada.

Sporting Cristal anunció salida de futbolista del primer equipo

A través de redes sociales, Sporting Cristal confirmó que Alejandro Pósito se irá cedido a FC Cajamarca para afrontar el Torneo Clausura 2026. El defensa central no logró tener muchos minutos a lo largo del año, sumado a que Roberto Mosquera no le dará la continuidad esperada para lo que resta del certamen.

"Alejandro Pósito jugará a préstamo en FC Cajamarca durante el resto de la temporada 2026. ¡Éxitos, Alejandro!", informó Sporting Cristal en sus redes sociales.

Alejandro Pósito no seguirá en Sporting Cristal para la temporada 2026.

De hecho, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, anunció anticipadamente la salida de Alejandro Pósito como parte estas negociaciones de mediados de año. Le desea lo mejor para su nueva experiencia en FC Cajamarca, en el que quiere ser protagonista para un futuro regreso al conjunto rimense.

"Se ha cerrado el compromiso para que Pósito se incorpore al FC Cajamarca y desde aquí le deseamos lo mejor y sabemos que se irá consolidando.", manifestó el popular 'Diamante'.

Valor de mercado de Alejandro Pósito

Según el portal Transfermarkt, Alejandro Pósito tiene un valor de mercado de 325 mil euros a sus 20 años. Su rendimiento ha caído ligeramente por lo mostrado a inicios del 2026, ya que llegó a alcanzar una cifra de 375 mil en la edición 2025. Recordemos, que este central de las canteras del cuadro del Rímac tiene contrato profesional con Sporting Cristal hasta fines del 2027.