Futbolista que deja Sporting Cristal sorprende con fuerte mensaje: "Así es la vida"

Sporting Cristal es uno de los clubes que ha retumbado el mercado de pases con nuevos fichajes y salidas de jugadores. Los hinchas quedaron sorprendidos con las decisiones que se tomaron en la dirección deportiva, por lo que ahora uno de los futbolistas que no continuará en el plantel se ha pronunciado públicamente.

Futbolista que deja Sporting Cristal se pronuncia

Nos referimos a Gustavo Cazonatti, volante brasileño que se ganó el corazón de los hinchas de Sporting Cristal por toda su entrega en cada uno de los partidos. A poco de empezar el Torneo Clausura, el cuadro celeste sorprendió con un comunicado al anunciar su salida por un traspaso a Mirassol de Brasil.

Luego de días de este mensaje, el volante fue visto en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez junto a su familia. El ahora ex Sporting Cristal estaba por tomar el avión de regreso a Brasil, pero se dio un tiempo para dar unas declaraciones de su sentir por abandonar la institución celeste a estas alturas de la temporada 2026.

"Un poco triste. Uno nunca quiere salir de un club en el que ha salido muy feliz, pero así es la vida. Ha sido un tema que conversamos bastante ahí, creo que ha sido la mejor decisión para mí y para el club. Tengo mucho cariño por todos, en el club siempre he sido bien recibido y por el hincha también.", declaró Gustavo Cazonatti al canal 'Infograu'.

Gustavo Cazonatti se fue del Perú tras cerrar su ciclo con Sporting Cristal. Foto: Raúl Chávez.

De esta manera, Sporting Cristal pierde a un futbolista de gran nivel que tenía toda la intención de permanecer todo el 2026 en tienda celeste. Ahora los destinos los separan y el volante tratará de sostener su buen momento con su nuevo elenco Mirassol, que tendrá acción en los octavos de final de la Copa Libertadores.