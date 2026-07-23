Mundialista con Paraguay llenó de elogios a estrella de Sporting Cristal: "Hermosa trayectoria"

Sporting Cristal dejó entre buenas y malas sensaciones en su partido contra Bragantino por Copa Sudamericana. El elenco rimense, que a pesar de tener un buen juego, no pudo convertir las ocasiones de gol que generó, algo que se le está reclamando mucho en estos últimos partidos por los dirigidos por Roberto Mosquera. Tras el empate 0-0, un mundialista que jugó para el equipo visitante sorprendió al hablar sobre Cristal, más en específico sobre una de sus estrellas.

Se trata de Isidro Pita, el delantero centro de 26 años, que fue convocado por Gustavo Alfaro para el Mundial 2026, llenó de elogios a Hernán Barcos, mostrando un gran respeto por el veterano jugador y destacando su gran trayectoria en el deporte rey.

Isidro Pita fue al Mundial 2026 con Paraguay

"Sabemos lo que es Hernán Barcos. Delantero que tiene una hermosa trayectoria, me tocó cambiar camiseta con él, así que muy contento. Ahora lo esperamos allá en Bragança", fueron las primeras palabras de Pita.

Respecto al desarrollo del partido disputado en la capital peruana, el delantero paraguayo destacó el rendimiento de ambos equipos, pese al estado en el que se encontraba el terreno de juego.

"Hicimos un partido muy bueno. La cancha estaba un poco mala, picaba un poco mal la pelota, pero eso no es excusa. Creo que tanto el arquero de ellos como el nuestro hicieron un excelente partido, así que es mérito de ellos también y de nosotros".

Isidro Pita calienta el partido de vuelta contra Sporting Cristal

En otro momento, el mundialista no dudó en dejarle una dura advertencia a Cristal, señalándole que en casa siempre realizan buenos partidos junto con el apoyo de su hinchada.

"Nosotros en casa siempre hacemos buenos partidos con nuestra hinchada. La verdad nos sentimos bien siempre jugando de locales, así que la llave está abierta. Vamos a tratar de ganarla allá en casa con nuestra gente y haciendo nuestro fútbol", finalizó.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Sporting Cristal vs Bragantino?

Sporting Cristal visitará a Bragantino este 29 de julio por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y definirá al clasificado a los octavos de final, luego de que el compromiso de ida terminara igualado 0-0.