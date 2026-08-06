Sporting Cristal anunció salida de destacado futbolista rumbo a club de Portugal: "Éxitos"

Sporting Cristal tiene como objetivo sobresalir en cada temporada y competir por todos los trofeos posibles, entre ellos la Liga 1, la Liga Femenina y sus categorías inferiores. Al mismo tiempo, la institución continúa con su labor de formar futbolistas para el futuro. En ese contexto, el club causó sorpresa al comunicar la partida de un jugador con gran proyección hacia el fútbol europeo.

Sporting Cristal anunció salida de destacado futbolista rumbo a club de Portugal

Las divisiones menores de Sporting Cristal son consideradas entre las más destacadas del fútbol peruano y, recientemente, el club confirmó la salida de Felipe Alarcón, uno de los futbolistas más prometedores de su equipo de reserva. El jugador de la categoría 2008 continuará su carrera en el fútbol europeo.

A través de un comunicado oficial, la institución celeste informó que el mediocampista fue transferido de manera definitiva al Santa Clara de Portugal. No obstante, con la mirada puesta en una futura venta, el club celeste también confirmó que conservará un porcentaje de los derechos económicos del futbolista para beneficiarse de una eventual transferencia.

Sporting Cristal anunció la venta de Felipe Alarcón al Santa Clara de Portugal

“¡Éxitos para lo que viene, Felipe! Nuestro jugador Felipe Alarcón jugará en Santa Clara en una transferencia definitiva, en la que nuestro club mantendrá un porcentaje de futuras transferencias”, informó el club en sus redes sociales.

Del mismo modo, Sporting Cristal recordó que Alarcón ha formado parte del club desde hace varios años, donde tuvo diversas etapas, por lo que le desearon los mejores éxitos en su carrera deportiva.

“Felipe es Categoría 2008 y fue parte de nuestro Fútbol Formativo a los 10 años, y volvió luego de cumplir los 15 años. ¡Lo mejor para ti en el futuro!”, finalizaron en su publicación.

Felipe Alarcón fue convocado con la selección peruana

Debido a su gran rendimiento con la escuadra del Rímac, Felipe Alarcón también fue considerado para integrar las filas de las menores de la selección peruana. En su momento fue llamado para la Sub-17.