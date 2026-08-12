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Sporting Cristal anunció la salida de destacado futbolista en pleno Torneo Clausura: "Éxitos"
Sporting Cristal sorprendió a sus aficionados al anunciar oficialmente la partida de un futbolista hacia un club rival, en medio de la disputa del Torneo Clausura.
Sporting Cristal está obligado a poder destacar en el Torneo Clausura 2026, donde está obligado a escalar posiciones en la tabla del acumulado y tener opciones al título. Si bien los celestes concretaron la llegada de varios fichajes, en el cierre del mercado sorprendió al anunciar que uno de los jugadores que más ilusión generó se marcha rumbo a un club rival.
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Sporting Cristal anunció la salida de destacado futbolista en pleno Torneo Clausura
La escuadra bajopontina siguió activa hasta el final del mercado para el segundo campeonato del año y en las últimas horas informó la salida de Mateo Rodríguez. El delantero nacional era uno de los más prometedores del equipo y se marcha rumbo a las filas de Juan Pablo II.
El futbolista de 20 años se marcha en condición de préstamo al cuadro de Chongoyape hasta el final de la presente temporada. Asimismo, le expresaron sus mejores deseos para que destaque bajo el mando de Jorge Araujo.
Mateo Rodríguez es nuevo jugador de Juan Pablo II tras ser cedido por Sporting Cristal
“Mateo Rodríguez jugará a préstamo en Juan Pablo II College durante el resto de la temporada 2026. ¡Éxitos, Mateo!”, publicó el club rimense mediante sus canales oficiales.
Cabe señalar que durante la campaña, el hijo del ‘Mudo’ Rodríguez no ha logrado aprovechar las oportunidades y fue duramente señalado por los hinchas de Sporting Cristal. No obstante, ahora buscará destacar en provincia.
Mateo Rodríguez y sus números en Sporting Cristal
En este 2026, el joven delantero solo gozó de 98 minutos con el primer equipo de Sporting Cristal, los cuales fueron repartidos en cinco partidos. Sin embargo, no pudo anotar goles ni brindar asistencias.
¿Hasta cuándo tiene contrato Mateo Rodríguez con Sporting Cristal?
De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Mateo Rodríguez tiene un vínculo contractual válido hasta finales de la presente temporada, por lo que está próximo a quedar como agente libre.
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