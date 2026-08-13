Sporting Cristal da la sorpresa y cede a futbolista extranjero a rival de Liga 1 2026: "Éxitos"

Sporting Cristal cerró su plantel en cuanto a incorporaciones, pero sigue dando de qué hablar al desprenderse de varios futbolistas en medio de la lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ahora, se reveló que un futbolista del exterior ha quedado cedido a un rival del certamen local, lo que ha ocasionado un fuerte impacto entre los aficionados.

Sporting Cristal cede a futbolista extranjero a rival de Liga 1 2026

En las últimas horas, Sporting Cristal anunció la cesión del colombiano Yhonier López, de 22 años, a CD Moquegua para el Torneo Clausura 2026. Este atacante venía desempeñándose en el plantel celeste durante los compromisos de la Liga 3 del fútbol peruano, pero ahora tendrá la chance de dar el salto a un equipo de Primera División.

De esta manera, el cuadro rimense espera que uno de sus integrantes potencie su nivel al tener cotejos de Liga 1, sabiendo que puede ser una gran alternativa para su primer equipo. Los celestes aún no dejan de moverse en este mercado de pases, entendiendo que hay posibilidades de préstamos a estas alturas de la temporada.

"Yhonier López, jugador de nuestro equipo de Liga 3, se irá a préstamo al CD Moquegua hasta el final de la temporada 2026. ¡Éxitos, Yhonier!", escribió la cuenta de fútbol formativo de Sporting Cristal.

Yhonier López fue cedido a CD Moquegua de la Liga 1 2026.

Este futbolista de 22 años inició su camino en el fútbol profesional con Cartagena B de Colombia, pero luego vino al Perú para defender los colores de Cantolao en calidad de préstamo. Tras terminar su vínculo con su club de origen, llegó a Sporting Cristal en busca de conseguir su mejor nivel para conseguir el salto al plantel principal.

¿Cuál es el valor de Yhonier López?

Según el portal Transfermarkt, el último registro en cuanto a cotización de Yhonier López es de 150 mil euros en la temporada 2025, por lo que ahora espera recobrar esa cifra con su participación en la Liga 1 2026 en la institución de CD Moquegua.